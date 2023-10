Ramsauer Ortschronist forscht seit 40 Jahren

Er ist der Ortschronist der Gemeinde Ramsau: Franz Vonwald. „Ramsau – eine heimatkundliche Abhandlung“, verfasste er im Jahre 1983 – also vor 40 Jahren. Das war sein erstes Buch. Seither hat der Historiker und Pädagoge über seine Heimat Ramsau vier Bücher verfasst, die sein profundes geschichtliches Wissen, aber auch seine Liebe zu seiner Heimat sichtbar machen.

1993 erschienen „Alte Ansichten aus der Ramsau“. Jahre des Suchens, Sammelns, Auswählens von Fotos und Gesprächen mit Dorfbewohnern waren die Vorarbeit zu einem Bildband, der vom Leben unserer Vorfahren erzählt und von den Häusern, in denen sie gewohnt und gewirtschaftet haben. Im Jahre 2006 folgte „Eine Reise von der Vergangenheit zur Gegenwart“. Über Jahrzehnte beschäftigte sich Franz Vonwald mit der Geschichte seines Dorfes: „Aus dem Bedürfnis, Vergangenes festzuhalten, Gegenwärtiges darzustellen und der Nachwelt weiterzugeben“, begründet er dies. Ramsauerinnen und Ramsauer erzählen darin vom Leben in ihrem Ort.

„Viele der Ramsauer Geschichten und Schicksale bilden für mich österreichische Geschichte ab.“ Franz Vonwald, Ramsauer Ortschronist

Lebenserinnerungen sind auch der Inhalt des Buches „Gegen das Vergessen“ aus dem Jahre 2015, das er gemeinsam mit Schulrat Gerhard Fritthum gestaltete. 40 Ramsauerinnen und Ramsauer Zeitzeugen berichten darin über die Zeit von 1930 bis 1950, erzählen von Kindheit in Armut, von der nationalsozialistischen Zeit, von der Kampfzeit und Flucht und von Angst und Hilflosigkeit in der russischen Besatzungszeit. Franz Vonwald merkt dazu an: „Ich war selbst erstaunt, wie schnell bei den Interviewpartnern Erinnerungen wach und durchlebt wurden. Alle waren sehr offen und es gab eine große Vertrauensbasis“. Die „Erinnerung wachzuhalten“ ist ihm dabei das wichtigste Anliegen. „Viele der Ramsauer Geschichten und Schicksale bilden für mich österreichische Geschichte ab.“

Seine Forschertätigkeit, zusammengefasst im Buch: „Schreckensherrschaft in Niederösterreich 1938-1945“, gemeinsam mit Margarethe Kainig-Huber, ist zu einem Standardwerk über die nationalsozialistische Zeit in unserer Gegend geworden.

Sterbebildchen als Anstoß für Interesse an Geschichte

Als Pädagoge ist Franz Vonwald stets bemüht, die Brücke zur Jugend herzustellen: „Die Jugend ist offen, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Bei Exkursionen merke ich immer wieder das Interesse junger Menschen für das Vergangene“, stellt er fest. Er selbst interessiert sich, soweit er sich zurückerinnern kann, leidenschaftlich für Geschichte. Seine erste prägende Erinnerung:

„Meine Oma hat Sterbebildchen gesammelt. Sie hat mir die Namen der Verstorbenen vorgelesen und über deren Leben erzählt. Das hat mich ungemein interessiert. Ich wollte mehr wissen“. Franz Vonwald über seine Liebe zur Geschichsforschung

Vonwald wuchs auf einem Bauernhof auf, dort gab es nicht viel Lesestoff. Sobald er selber lesen konnte, hat er den Dachboden nach alten Zeitungen und Dokumenten durchstöbert. Seine Mutter erinnert sich: „Franz und seine beiden Geschwister mussten öfters bei der bäuerlichen Arbeit helfen, wie z.B. bei der Heuernte, wenn ein Gewitter drohte. Kaum mit der Arbeit fertig, verschwand Franz sofort wieder, um zu lesen, zu schreiben. Er wollte dabei nicht gestört werden. Er war anders als andere Kinder. “

Vonwald war ein guter Schüler. „Ich hatte immer das Glück, gute Lehrer zu haben, wie Maria und Anton Schmid oder Gustl Exinger. Sie waren meine Vorbilder“, meint er rückblickend. So war es naheliegend, dass er selber die Lehrerlaufbahn einschlug. Er maturierte in Wiener Neustadt, absolvierte die pädagogische Akademie in Baden und wurde Volksschullehrer. Nebenberuflich studierte er Geschichte und Germanistik an der Universität Wien. Heute lehrt er an der pädagogischen Hochschule Niederösterreich Geschichtsdidaktik.

Am 24. November wird wird die Ramsauer Feuerwehrchronik vorgestellt

Sein erstes Buch, die heimatkundliche Abhandlung über Ramsau, war eine Hausarbeit während des Studiums. Besser hätte er den Zeitpunkt, damals vor 40 Jahren, nicht wählen können: 200 Jahre Pfarre, 200 Jahre Schule, 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ramsau. Er lernte Mensch und Landschaft Ramsaus wie kein anderer kennen.

Trotz vieler beruflicher Verpflichtungen arbeitet Franz Vonwald wieder an einem Buch über Ramsau. Zum 140-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr. Gemeinsam mit den Ramsauer Feuerwehrmännern Christoph Berger, Georg Berger, Markus Mitterböck und Patrick Zöchling wurden viele Quellen gesichtet, zum Teil noch aus Kurrentschrift übertragen und aus tausenden Bildern eine Auswahl getroffen. Aktiv mit dabei: Gerhard Fritthum, der nicht nur für die grafische Gestaltung und das Layout verantwortlich zeichnete, sondern auch viele organisatorische Tätigkeiten übernahm. Am 24. November um 19 Uhr wird im Ramsauer FF-Haus das Feuerwehrbuch „Im Einsatz für Ramsau, 1882-2023“ vorgestellt.