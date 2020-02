Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen sowie Tradition und Kulturgut zu erhalten, ist das Anliegen des Heimathauses Mariazell.

Den Eingang des Gebäudes in der Wiener Straße zieren rechts und links zwei Nischen mit der Schutzpatronin der Armen und Kranken, der Hl. Elisabeth, sowie der Heiligen Sebastian und Rochus mit Hund – den Schutzpatronen gegen die Pest. Die barocken Holzfiguren wurden nachweislich 1750 gefertigt und müssen nun saniert werden. „Diese Arbeiten dauern noch bis Mai an“, informiert Andreas Schweighofer, der Obmann des Heimathauses Mariazell. An die 10.000 Euro betragen die Kosten für das Museumsprojekt. Finanzielle Unterstützung für die konservatorischen Maßnahmen ist daher notwendig. „Jeder Euro bringt uns dem Ziel der Fertigstellung der von Peter Ledolter durchgeführten Renovierung näher“, sagt der Heimathaus-Obmann. Die Firma Ledolter war auch schon bei der Renovierung der evangelischen Kirche in Mitterbach tätig, ergänzt Schweighofer.

Erbaut wurde das Gebäude im 17. Jahrhundert als Bürgerspital und Armenhaus mit der Widmung, den Kranken und Ärmsten aus Mariazell zu helfen. „Diese erste soziale Einrichtung betreute Kranke und Menschen in Not. Es wurden aber auch Wallfahrer gelabt und ärztlich versorgt“, weiß der Heimathaus-Obmann. Nach Errichtung eines modernen Bezirksaltenheimes wurde das Bürgerspital aufgelassen. 1967 konnte das Museum am Standort einziehen und präsentiert seither dort die wechselvolle Vergangenheit der Region.

Fred Lindmoser – Mariazellerland Blog Sanierungsbedürftig sind auch die beiden Schutzpatrone gegen die Pest, Rochus und Sebastian.

Als Dankeschön für die Hilfe lädt das Museumsteam die Spender übrigens nach Abschluss der Renovierungsarbeiten zu einem kleinen Festakt in das Mariazeller Heimathaus ein, möchte Andreas Schweighofer noch anmerken.