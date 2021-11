Lilienfelder Tierarzt ist bester „Instructor“ an der VetMed-Uni

Eine besondere Würdigung der veterinärmedizinischen Universität Wien wurde dem Lilienfelder Tierarzt Heinz Heistinger, ehemaliger Präsident der niederösterreichischen Tierärztekammer, zuteil: Er wurde zum „Instructor of the year“, also zum Ausbildner des Jahres, ernannt.

Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für sein mittlerweile 20-jähriges Engagement für Studenten der Tiermedizin. „Im Zuge ihrer Ausbildung müssen Tierärzte immer wieder Praktika machen. Dazu kommen einige auch zu mir in unsere Tierklinik in Lilienfeld“, erklärt er.

Ob Untersuchungen, Impfungen, Röntgen oder kleinere Operationen: Er gibt den jungen Veterinärmedizinern dann Einblicke in den Alltag in der Kleintierpraxis. „Wenn ich Visiten in Nutztierpraxis habe, begleiten mich die Studenten natürlich auch“, erzählt er. Denn ein Tierarzt muss eben in der Behandlung und Betreuung verschiedenster Tierarten versiert sein.

„Nachdem die Studenten zu dieser Auszeichnung beigetragen haben, freue ich mich sehr, dass bei ihnen unsere Arbeit so gut ankommt“, sagt er. Die feierliche Überreichung der Urkunde und des Glaspokals erfolgte auf der veterinärmedizinischen Universität Wien – coronabedingt nur in kleinerem Rahmen.