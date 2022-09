Kleinzeller Nahwärme wurde erweitert

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die kalte Jahreszeit steht bereits vor der Tür, somit ist auch die heimische Heizsaison nicht mehr weit entfernt.

In Zeiten steigender Gas-, Öl- und Strompreise setzt man in Kleinzell verstärkt auf Regionalität und Unabhängigkeit. Dafür wurde die Nahwärmeanlage im Kleinzeller Ortszentrum nun erweitert und ausgebaut.

Leonhard Schiefer hat die Erweiterung umgesetzt und die Kapazität der Anlage vergrößert. Künftig werden neben der Gemeinde, der Volksschule, dem Kindergarten und dem Mehrzweckgebäude mit Wohnanlage auch noch der Pfarrhof sowie ein Wohnhaus mit acht Anschlüssen mit Hackschnitzeln beheizt.

Das Heizmaterial stammt dabei direkt aus der Region Lilienfeld, da die Bäume in Wäldern des Gemeindegebiets gefällt werden.

Unabhängigkeit wird immer wichtiger

Das Kleinzeller Nahwärmesystem gilt in der Kommune als wichtiger Schritt für eine gesunde Zukunft.

„Die Gemeinde Kleinzell freut sich über einen weiteren positiven Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit sowie in klimafreundliche, nachhaltige Rohstoffnutzung des in den heimischen Wäldern nachwachsenden gesunden Rohstoffes Holz“, erklärt Kleinzells Bürgermeister Reinhard Hagen im Gespräch mit der NÖN.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.