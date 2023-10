Mariazeller Floriani bei Filmdreh dabei

Es war ein nicht alltäglicher „Einsatz“ für die Feuerwehr Mariazell. Sie wirkte Anfang Oktober bei den Dreharbeiten zum neuen Kinofilm „Altweibersommer“ am Erlaufsee mit.

„Wir durften uns an einer Szene beteiligen, wo sich ein tödlicher Unfall ereignete. Ein Mann wurde von einem Ast erschlagen“, schildert Kommandant Werner Svatek. Die Floriani schnitten dafür den Ast, damit alles möglichst realitätsnah aussieht und sie durften als Statisten mitspielen. „Wir drehten die Szene etliche Male“, erzählt Svatek. Dies sei für seine Kameraden eine willkommene Abwechslung gewesen. Das HLF 3000-Fahrzeug der FF sei zum Einsatz gekommen, die Floriani sorgten mit Löschwasser für ausreichend regnerische Verhältnisse, denn ein Unwetter sollte dargestellt werden. Auch eine Windmaschine wurde verwendet.

Der Film ist das Regiedebüt der Steirerin Pia Hierzegger. „Die Entscheidung, am Erlaufsee zu drehen, fiel aufgrund der optimalen Gegebenheiten am Campingplatz“, weiß Svatek. Im Film verkörpert Hierzegger die Hauptfigur Elli, die mit ihren Freundinnen Astrid (Ursula Strauss) und Isabella (Diana Amft) in den Campingurlaub aufbricht. Doch ein unvorhergesehenes Ereignis zwingt sie, ihre Reiseroute zu ändern. Die Schauspielerinnen waren laut FF Mariazell „begeistert von den Dreharbeiten am Erlaufsee und der atemberaubenden Umgebung.“ Ursula Strauss fühlte sich in ihre Kindheit zurückversetzt, da sie bereits als juges Mädchen am Erlaufsee war. „Wir sind gespannt auf das Endergebnis des Films ,Altweibersommer' und sind stolz darauf, einen Beitrag dazu geleistet zu haben“, betont Svatek.

„Altweibersommer“ ist nicht das „Filmdebüt“ der FF Mariazell. Kameraden spielten auch schon einmal Wallfahrer und sorgten für Schnee bei einem Weihnachtsfilm.