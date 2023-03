Ab-Hof-Messe: Eine „Kaiserin“ aus dem Bezirk Lilienfeld

ährlich werden bei den Prämierungen im Rahmen der Ab-Hof-Messe Wieselburg Produkte aus bäuerlicher Erzeugung verkostet und ausgezeichnet. Ob Speck oder Speckbirnenmost – in einer Vielzahl von Kategorien ernten die besten Produkte Medaillen. Für die Gold-, Silber-, und Bronzemedaille ist das Erreichen einer bestimmten Punktezahl nötig, Kategorie-Sieger gibt es jedoch immer nur einen. Letzte Woche fanden die Preisverleihungen statt.

Im Bezirk Lilienfeld holte sich Silvia Helmreich aus Rainfeld mit ihren Basilikum-Bandnudeln den Gesamtsieg in der Kategorie „Spezialitäten“ und somit den Titel „Pasta-Kaiserin“. Das Geheimnis: Für die Nudelspezialität verwendet sie frisches Basilikum, welches sie klein schneidet und in den Teig einarbeitet. Eine Goldmedaille erhielten die „Pappardelle La Piega“. Der Name der breiten Nudeln kommt daher, dass der Rand gewellt ist. „Piega“ ist Italienisch für „Welle“. Für die viereckigen „Spaghetti Chitarra“ gab es eine Silbermedaille.

Medaillen für Fisch und Säfte

Erfolg auf ganzer Linie gab es heuer wieder für Thomas und Heidi Rosenbaum aus Rohrbach. Fünf Produkte wurden eingereicht und mit fünf Medaillen kehrten die Buschenschankbetreiber heim.

Besonders überzeugt hat die Expertenjury der Apfel-Holundersaft und der Birnensaft. Für beide Produkte gab es Gold. Der Apfel-Holundersaft, der von der Jury als „typisch ausgeprägt und vollmundig“ bezeichnet wurde, erhielt 90 Punkte. Der Birnensaft wurde als „kräftig, birnig, ausgeprägt“ bezeichnet. In der Kategorie Silber landeten der Apfel-Weichselsaft und der Apfel-Johannisbeersaft.

„Ein schöner Lohn für die viele Arbeit“, freuten sich Altbäuerin Josefa Rosenbaum (l.) sowie Thomas und Heidi Rosenbaum über den Medaillenregen. Foto: privat

Mit einer Bronze-Medaille wurde der Apfelsaft aus Streuobst bedacht. „Es ist eine Qualitätssicherung, die uns dazu veranlasst, unsere Produkte regelmäßig bei der Ab-Hof-Messe zur Bewertung einzureichen. Die Auszeichnungen zeigen uns, dass unsere Produkte den Qualitätskriterien entsprechen, und darauf sind wir stolz“, sagt Buschenschankbetreiber Thomas Rosenbaum. „Diese Expertenurteile sind ein schöner Lohn für die viele Arbeit“, freut sich auch Gattin Heidi über die Top- Prämierungen.

Auch die Fischzucht Thorhof in der Gemeinde Hohenberg konnte bei der „Fisch-Kaiser“-Prämierung punkten. Zwei Silbermedaillen gab es für die Lachsforellenfilets, eine in der Kategorie „gebeizt oder mariniert“, eine in der Kategorie „kalt geräuchert“.

