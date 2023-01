Trauer um beliebten Koch aus Hohenberg

Die Trauer bei seiner Familie, seinen Freunden und Bekannten ist groß. Helmut Gurmann starb überraschend am Dienstag, 27. Dezember, in seiner Wohnung in Hohenberg. Er wurde nur 54 Jahre alt.

Gurmann war als Koch sehr beliebt und in der Region für seine kulinarischen Künste bekannt. In früheren Zeiten war er auch im Ausland unterwegs. Sein weitester Weg führte ihn nach Indonesien, wobei er immer wieder in Gesprächen von dieser Insel im indischen Ozean träumte, gerne wollte er dahin zurückkehren. Nach diversen Hotelküchen in Wien war Gurmann dann wieder in Hohenberg ansässig. Immer wieder bekochte er Gäste in den heimischen Gastronomiebetrieben, so auch im Kulturgasthof „Zwei Linden“ unter der Führung von Max Schwager.

„So klein kann die Küche gar nicht sein, um etwas Kulinarisches zu kreieren“, schwärmte Gurmann von seinem Beruf. Seine letzten Stationen waren das „Gasthaus zum schwarzen Bären“ in Wilhelmsburg und er half seinem Neffen Bernhard Gurmann im Bioladen „Gurmanns“ in Hohenberg. „Der Koch sollte immer ein Künstler und kein Arbeiter sein“, betonte er einst in einem NÖN-Interview. Gurmann war darüber hinaus als sehr geselliger Typ mit „eigenem Schmäh“ bekannt und hinterlässt eine Lücke in seiner Gemeinde.

Die Verabschiedung findet am Donnerstag, 5. Jänner, ab 14 Uhr am Ortsfriedhof in Hohenberg statt. Es wird statt Blumenkränze um Spenden für karitative Zwecke gebeten.

