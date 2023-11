Traisener Ex-Bürgermeister: „Amtszeit war prägend für mich“

Herbert Thumpser, 28 Jahre Bürgermeister von Traisen, legte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung sein Amt nieder. Im NÖN-Gespräch blickte er auf fast drei Jahrzehnte an der Gemeindespitze und ein Leben für die sozialdemokratische Partei zurück.

NÖN: 28 Jahre souverän Bürgermeister. Warum gerade jetzt das „Aus“?

Herbert Thumpser: Irgendwie habe ich gespürt, dass es Zeit für eine Veränderung ist. Nach den letzten Gemeinderatswahlen habe ich schon konkret darauf hingearbeitet, dass ich mit jetzigem Datum die Geschäfte übergeben kann. Man wird selbst nicht jünger und das Amt war durchaus von Herausforderungen geprägt. Alles in allem war es aber eine wunderschöne Zeit, solange für die Gemeinde und die Menschen tätig gewesen zu sein.

Sie haben sich in den vergangenen Jahren sukzessive aus der Landespolitik und dann aus der Gemeindepolitik zurückgezogen. War das alles so geplant?

Thumpser: Ja. Nach dem Rückzug aus dem Landtag wurden die Aufgaben mit den Büchern, die ich schreibe, immer größer. Ich bin in der glücklichen Lage, mich von allen politischen Ämtern freiwillig zurückgezogen zu haben. Es war jeweils mein Wunsch und ich wurde weder ab- noch hinausgewählt. Das können nicht viele politisch tätige Menschen von sich behaupten.

Sie sind von klein auf in die SPÖ-Politik hineingewachsen. War es damals besser?

Thumpser: Es war eine komplett andere Zeit. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Eltern für den Besuch des Gymnasiums sehr viel Geld für Schulbücher ausgeben mussten. Auch die Fahrt mit dem Bus musste noch bezahlt werden. Es hat sich vieles zum Positiven geändert. Dass es heute noch immer an den Traisner Schulen Schulmaterial für die Traisner Kinder gratis gibt, ist vielleicht eine kleine Erinnerung an damals.

Ihre Berufslaufbahn kann man als „ein Leben für die SPÖ und Marktgemeinde Traisen“ umschreiben. Ist jetzt Wehmut aufgekommen, als es bei der letzten Gemeinderatssitzung nun wirklich so weit war, Adieu zu sagen?

Thumpser: Das kann man laut sagen! Vielleicht nicht bei der letzten Gemeinderatssitzung, aber bei den vielen Abschiedsveranstaltungen kam schon großer Wehmut auf. Es war doch eine für mich und meine ganze Familie prägende Zeit.

Auf welche Projekte sind Sie besonders stolz?

Thumpser: Da gibt es viele. Vom Neubau und dem Umbau der Kindergärten, der kompletten Neugestaltung des Volksheimplatzes samt betreubarem Wohnen. Von dem damit erreichten ersten Preis bei der NÖ Dorf- und Stadterneuerung. Dass wir sehr viel Geld in unsere Wasserversorgung investiert haben und doch einiges am Wohnbau realisieren konnten. Dies unter den Gegebenheiten, dass wir als Markgemeinde Traisen nur sehr begrenzten Raum – mit etwas mehr als sechs Quadratkilometer – zur Verfügung haben. Darauf, dass wir in den 90er-Jahren auf die ärztliche Versorgung gesetzt haben und dass wir noch immer ein Postamt haben. Dass wir mit dem Lehrlingsempfang genauso neue Wege bestritten haben als damals mit der Likör- und Edelbrandmesse. Dass wir Traisen als Kulturzentrum weiter ausgebaut haben und wir für junge Leute jede Menge an Sportanlagen zur Verfügung haben. Dass es nach wie vor „Essen auf Rädern“ gibt und wir noch immer mit dem Einkaufsbus – Dank der Freiwilligen – unsere Runden ziehen. Natürlich auch auf den Neu- und Ausbau der Bücherei!

Was bedauern Sie, nicht umgesetzt zu haben?

Thumpser: Es hatte alles seine Zeit. Wir wollten das Volksheim komplett neu- bzw. umbauen. Aufgrund der Kosten haben wir dies jedoch verworfen. Gleiches gilt für ein Hollaus-Museum. Als ersichtlich wurde, dass das in die Millionen geht, haben wir wieder einen Strich darunter gezogen und es bei den Ausstellungen belassen. Bei beiden Vorhaben hat am Ende der Rechenstift gesiegt. Man hätte sich auf Jahre verschuldet und das wollten wir nicht. Obwohl wir in beide Projekte viel Zeit investiert hatten.

Traisen zu Ihrem Bürgermeisterantritt damals und heute: Was hat sich verändert?

Thumpser: Es war eine andere Zeit und man hat noch in Schilling bezahlt. Es war persönlicher und die elektronischen Geräte steckten noch in den Kinderschuhen. Damals schrieb man noch Briefe oder rief am Festnetz an. Es gab aus meiner Sicht viel mehr persönliche Diskussionen. Und ein Treffen mit einem Journalisten war durchaus etwas Herausragendes. Heute spielt sich vieles ohne persönliche Ansprache im Netz ab.

Die SPÖ stand durch die Umfrage und das Wahlauszählungsdebakel unter Kritik. Was sagen Sie dazu?

Thumpser: Das gibt natürlich ein trauriges Bild ab. Vor allem, da es gerade in der heutigen Zeit eine starke Sozialdemokratie mehr denn je brauchen würde. Aber vielleicht kommt die Zeit wieder – ich gebe die Hoffnung nie auf.

Ihre Zeit im Landtag. Was hat Sie damals besonders bewegt?

Thumpser: Leider konnte ich mich damals nicht durchsetzen. Aber als es um den Behalt der Pflegeschule im Bezirk ging, habe ich mich dafür stark gemacht. Leider war die Mehrheit anderer Meinung und diese wurde geschlossen. Aus dem Gesichtspunkt der Pflegemisere war es eine schwere, falsche Entscheidung damals. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs konnten wir andere Taktzahlen durchsetzen. War nicht einfach – aber es hat gedauert und sich ausgezahlt.

Glauben Sie, dass es damals leichter war mit den anderen Fraktionen – auf Landes- wie auch auf Gemeinderatsebene zusammenzuarbeiten?

Thumpser: Auf Gemeindeebene ist es eine komplett andere Gesprächsbasis. Da greift man zum Hörer, ruft an und redet über ein Problem oder die Lösung dazu. Das habe ich auch in all den Jahren so beibehalten. Und es war gut so! Auf Landesebene ist es schon um einiges schwieriger. Gerade, wenn man einer Partei gegenübersteht, die die absolute Mehrheit hält. Dies tat sie zu meiner Zeit noch. Dann ist es oft schwierig, mit Vorschlägen durchzukommen.

Sie haben sich immens - im Jahr 2017 sogar mit einem Volksbegehren - gegen das CETA-Abkommen eingesetzt. Hat es Sie enttäuscht, dass die Unterstützung aus der Bundespolitik dann ausblieb?

Thumpser: Es mag blöd klingen, aber das Volksbegehren gegen TTIP und CETA war eines meiner schönsten politischen Erlebnisse. Wir haben mit etwas mehr als 10.000 Euro eine Kampagne auf die Beine gestellt, die schlussendlich von mehr als 560.000 Menschen unterschrieben wurde, noch unter anderen organisatorischen Voraussetzungen als heute bei einem Volksbegehen. Dass dann am Ende gerade die Grünen im Parlament umgefallen sind, verzeihe ich ihnen nie. Man hätte damals europäische Geschichte schreiben können. Aber leider haben sie damals aus ,formalrechtlichen Gründen' einen Antrag dazu abgelehnt. Im Nachhinein betrachtet, war dies ein Wahnsinn.

Seit einigen Jahren widmen Sie sich dem Aufbau ihres Eigenverlags mit Schwerpunkt historischer Motorradsport. Woher rührt diese Leidenschaft?

Thumpser: Die Leidenschaft rührt sicher über Rupert Hollaus und sein eindrucksvolles, wie kurzes, Leben. Zurzeit arbeite ich am neunten Buch zu dieser Thematik. Dieses beinhaltet 25 Biographien heimischer Motorradlegenden. Sie fuhren in der Weltmeisterschaft auf das Stockerl wie Manfred Baumann, sie wurden Europameister wie Philipp Eitzinger oder Berg-Europameister wie Wolfgang Gammer und Werner Falkner oder waren in der heimischen Staatsmeisterschaft ganz vorne in der Rangliste. Die Faszination für mich macht aus, dass diese Personen nicht nur viel Zeit und Geld für ihr Hobby aufbringen mussten, sondern, dass sie bei den Rennen, im wahrsten Sinn des Wortes, Kopf und Kragen riskierten. Und für dieses Risiko wurden sie, aus meiner Sicht, nie richtig gewürdigt. Wir möchten mit unseren Büchern, ihnen diese Würdigung zukommen lassen. Darüber hinaus können wir immer wieder den Bogen zu Rupert Hollaus spannen, der 1953 auch Staatsmeister wurde, bevor er 1954 zu Weltmeisterehren kam.

Wird man Sie künftig auch wieder auf Gemeindeveranstaltungen privat antreffen?

Thumpser: Ich werde mich eher meinem nächsten Buchprojekt widmen. Darüber hinaus habe ich ein riesiges Archiv, das bearbeitet gehört. Rupert Hollaus wird mich nach wie vor beschäftigen.

Was wünschen Sie ihrem Nachfolger-Team – Bürgermeisterin Monika Feichtinger und Vize Christopher Indra ?

Thumpser: Alles Gute. Ich bin mir sicher, dass sie mit ihrem Team eine sehr gute Gemeindepolitik machen werden.