Kennzeichnen, aber nicht übertreiben

Seit 1. September gibt es eine Kennzeichnungspflicht für Großküchen. Das bedeutet, dass alle Großküchen für Krankenhäuser, Seniorenheime, Kindergärten und Schulen, aber auch Firmen, das verwendete Fleisch, Eier und Milch verpflichtend kennzeichnen müssen. Parallel dazu ist die Forderung aufgetaucht, auch in der Gastronomie eine Herkunftskennzeichnung verpflichtend einzuführen.

In der HLW Türnitz wird regional gekocht, im Bild HLW-Direktorin Bärbel Koupilek mit Pascal Enne und Robin Kapetanovic mit Schnittlauch aus dem Schulkräutergarten. Foto: HLW Türnitz

Die NÖN hat sich im Bezirk umgehört, wie Betriebe, private Pflegeheime und auch Gemeinden darüber denken. Ein Großbetrieb ist die Firma Schmid Schrauben Hainfeld. Hier gibt es eine Werkskantine. Marketingleiter Markus Tadler weiß: „Natürlich versuchen auch wir, dies bestmöglich umzusetzen.“ In der betrieblichen Praxis ist dies, stellt er aber fest, oft nur schwer durchzuführen. „Bei der Werkskantine und beim Obstkorb muss man oft auf seinen Lieferanten vertrauen. Hier haben wir aber seit Jahren eine gleichbleibend gute Qualität. Beim Obst etwa wird bewusst auf die Saisonalität geachtet“, sagt er. Die Lebensmittel bezieht Schmid Schrauben vom lokalen Handel in Hainfeld. Einer Ausdehnung der Kennzeichnung auf Lebensmittel wie Obst und Gemüse steht er prinzipiell offen gegenüber. Die Idee klingt für ihn gut, doch hält er sie nicht für leicht durchführbar, „wenn nun jedes einzelne Produkt gekennzeichnet werden muss, etwa bei einem Obstkorb.“ Er mutmaßt, dass am „Ende die Mehrkosten daraus die Konsumenten tragen müssen.“

Auf die „Gesunde Jause“ mit möglichst lokalem Obst setzt der Kindergarten Marktl, im Bild Andreas Scutariu, Valentin Bauer, Elif Pinarcioglu mit Kindergartenleiterin Heidi Rauchenberger (2. v. l.), Martina Bauer und Lilienfelds Bürgermeister Manuel Aichberger. Foto: Stadtgemeinde Lilienfeld

Viele Kindergärten und Volksschulen bieten für die Kinder regelmäßig „Gesunde Jausen“ an, so auch in Lilienfeld. „Die Produkte werden nach Möglichkeit saisonal ausgewählt und im lokalen Lebensmittelhandel bezogen. Der Kindergarten Marktl etwa bezieht sein Sortiment sogar vom Lima-Laden gegenüber und unterstützt damit auch ein wichtiges Frauenbeschäftigungsprojekt. Auch bei Gemeindeveranstaltungen ist es für uns selbstverständlich, so weit es möglich ist, in Lilienfelder Geschäften einzukaufen“, sagt dazu Bürgermeister Manuel Aichberger.

Die Küchenmitarbeiter Simone Brandl-Pölkhofer und Thomas Bendl vom Pflegeheim Rotheau zaubern aus regionalen Lebensmitteln Menüs für die Bewohner. Foto: Terzer

„Für unsere Einrichtung ist es ausgesprochen wichtig, woher die Lebensmittel kommen, tragen wir doch die Verantwortung für das Wohl unserer Bewohner“, betont Shpresa Hoti, Pflegedienstleiterin im Pflegeheim Dr. Hauser in Rotheau. Auf regionales Essen wird großer Wert gelegt, was nicht aus dem Bezirk stammt, kommt zumindest aus anderen niederösterreichischen Bezirken. Aber auch das saisonale Angebot ist von Bedeutung. Lieferanten mussten bisher nicht gewechselt werden, die gesetzlich einzuhaltenden Voraussetzungen seien bei allen gegeben. „Diese Kennzeichnungen wären bei Obst -Gemüse wünschenswert. Im Fall von Äpfeln wäre ich dafür, die alten heimischen Sorten vermehrt zu kultivieren - schließlich sind unsere Heimbewohner den Geschmack seit ihrer Kindheit gewohnt“, meint sie.

Rohrbachs Gastwirt Johann Linsbichler und Küchenchefin Janja Pratljacic setzen auf Qualität. Foto: Steyrer

Der Landgasthof zum Schüller in Hainfeld beliefert beispielsweise die Firmen Zöchling, Bichler Transporte und Kreihansel. „Wir kaufen AMA-Gütesiegel- und NÖM-Produkte sowie regionale Waren wie die Freilandeier vom Betrieb Franz Feichtinger aus Hainfeld“, sagt Robert Schüller. Mit einer Kennzeichnung für alles befürchtet er auch im Gasthofbetrieb, täglich die Speisekarte neu gestalten zu müssen.

Ähnlich sieht das Gastwirt Johann Linsbichler aus Rohrbach. Er stellt die Menüs für Essen auf Rädern bereit. Auch er setzt auf heimische Lebensmittel, wo möglich. „Die Qualität muss passen“, betont er. Bei 70 Schnitzel am Tag sei es aber nicht möglich, beim Bauern von nebenan zu bestellen, sondern man müsse auf anerkannte österreichische Firmen wie Moser Wurst aus Wieselburg zurückgreifen.

Viel gekocht wird auch in der HLW Türnitz: „Die Bestimmungen der Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln für die Gastronomie sind auch für Bundesschulen gültig. Diese werden selbstverständlich in der HLW Türnitz umgesetzt“, sagt Direktorin Bärbel Koupilek.