Das Präsidium der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) hat beschlossen, dass sie mit 10. Jänner nächsten Jahres als Stellvertreterin des designierten Direktors Mag. Johannes Schedlbauer in der Wirtschaftskammer Zentrale in St. Pölten tätig sein wird.

Die Herzogenburgerin Alexandra Höfer hat nach dem Jusstudium in Wien ihre Karriere in der WKNÖ 1996 als Referentin in der Bezirksstelle Melk begonnen. Von 2004 bis dato ist sie Leiterin der Bezirksstelle Lilienfeld. Wer ihr in dieser Funktion nachfolgt, ist noch offen.