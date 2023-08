Bauern halten zusammen

18 Kühe, sechs Schafe, verendet in den Flammen, das Stallgebäude nur noch eine Brandruine: Das ist das Ausmaß der verheerenden Feuersbrunst am 18. Juli am Hof der Familie Mader in St. Veit (Die NÖN berichtete).

Trotz intensivster Bemühungen der Landwirtenfamilie selbst und unzähliger Feuerwehrmitglieder konnten nicht alle Tiere gerettet werden, zumindest konnte aber verhindert werden, dass sich die Flammen auch noch auf das Wohhause ausbreiten. „Es ist einfach schlimm, zu sehen, wenn man nichts mehr tun kann“, sagte Reinhold Mader zur NÖN am Freitag beim Helferfest am Hof der Familie Vonwald in Pfenningbach. Die Vonwalds sammelten kürzlich beim Maibaumumschneiden auf ihrem Hof für die Brandopfer, denn der Schaden ist enorm, die Versicherung deckt nicht alles. Die Spendenfreudigkeit war riesig: „Es kamen 600 Personen zum Fest“, schildert Franz Vonwald. Der Bauernbund und die ÖVP St. Veit erhöhten den Betrag. Die „Stritzis“ spielten für die Brandopfer auf und auch kleine Gesten, wie das Bereitstellen eines Mobil-Wcs beim Fest durch die Firma Transporte Lechner, halfen. Der namhafte Betrag wurde beim Helferfest der Familie Mader übergeben. Doch nicht nur Geld zählt, vor allem die tatkräftige Hilfe durch die Bauern bei den Aufräumarbeiten. Ein Lieferant aus dem Nachbarbezirk betonte sogar, dass dies in der Bauernschaft oft nicht mehr selbstverständlich ist und die „Menschen in den Bergen hier noch zusammenhalten.“