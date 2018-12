„Voriges Jahr konnten wir mit der Aktion, auch durch den Aufruf via NÖN, 200 Menschen über die Feiertage versorgen“, sagt Priska Kunz. Anlass für die Hainfelder Frisörin, abermals eine Schuhschachtel-Hilfsaktion zu starten. Kunz sammelt wieder für den Verein „Menschen in Not — Engel helfen“, der bedürftigen Menschen in der Umgebung Hilfspakete zukommen lässt.

Gebraucht werden alle Lebensmittel, die ungekühlt haltbar sind, Hygieneartikel und Reinigungsmittel, die in einer Schachtel verpackt werden. „Als meine Tochter aus viel Bekleidung herausgewachsen war und ich diese sinnvoll weitergeben wollte, stieß ich auf den Verein“, erinnert sich Kunz. Seither gibt sie regelmäßig Kleidung, Schuhe, Bücher und Spielsachen an diesen weiter, um anderen Kindern eine Freude zu bereiten.

„Viele geraten unverschuldet in Notsituationen, durch Krankheit, Todesfall oder Verlust der Arbeit.“

Dabei erfuhr sie, dass es gerade im Bereich Lebensmittel Engpässe gibt. So startete sie via Facebook den Aufruf – mit Erfolg. Auch heuer ist das Interesse groß. „Wenn viele Menschen auch nur eine Kleinigkeit geben, wie eine Packung Reis oder Nudeln, kommt doch am Ende sehr viel zusammen“, betont sie und weiß: „Viele geraten unverschuldet in Notsituationen, durch Krankheit, Todesfall oder Verlust der Arbeit.“ Dass keine Schmarotzer, sondern nur wirklich Bedürftige die Pakete erhalten, darauf schaut rigoros Vereinsobfrau Sabine Häupl.

„Alleine das Gefühl, etwas Gutes zu tun, ist unbezahlbar!“ Priska Kunz

„Alleine das Gefühl, etwas Gutes zu tun, ist unbezahlbar“, hofft Kunz auf viele Unterstützter. Die gefüllten Schachteln können bei ihr bis zum 15. 12., 16 Uhr, zu den Öffnungszeiten im Salon abgegeben werden.