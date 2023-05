Hainfelder schenkt Menschen im Senegal Häuser

Im Jahr 2020 reiste Werner Zlöbl gemeinsam mit seiner Frau Angelika in den Senegal. „In einem Lepradorf konnten teils menschenunwürdige Lebensumstände feststellen. Diese sehr tiefgreifende Erfahrung veranlasste uns, ein Hilfsprojekt aufzubauen“, sagt der Hainfelder.

Um die Lebensumstände der Menschen in diesem Dorf weiter zu verbessern, wurde von Werner Zlöbl aus Hainfeld der Verein „Lehmhaus für Senegal“ gegründet. Dieser hat das Ziel, einen Teil der vielen Problemschwerpunkte, nämlich die Wohnsituation, die dazu erforderliche Berufsausbildung und die Infrastruktur für Handwerksbetriebe, zu verbessern.

Lehmhäuser als neues Heim

Dies soll mit einer Hausbauweise, aus vorwiegend lokal vorkommenden Baustoffen und einer dem Klima angepassten Dach-Konstruktion erfolgen. Dabei soll eine Ziegelherstellung aus Lehm angewendet werden. Wichtig ist auch der Aufbau einer für Lehmbau spezialisierter Berufsausbildung, angelehnt an die in Europa durchgeführte duale Berufsausbildung. Weiters sollen Handwerksbetriebe mit den dafür erforderlichen Geräten und Maschinen ausgestattet werden. Dazu ist vorgesehen in Österreich gesammelte, gebrauchte Geräte mittels eines Containers nach Senegal zu verbringen.

Dieses Projekt soll als Entwicklungszusammenarbeit eine nachhaltige Unterstützung für benachteilige Menschen bringen. Dabei wird das Motto „Hilf mir, es selbst zu tun - Zeig mir, wie es geht“ als zentrales Konzept angewendet. Damit wird das Ziel verfolgt, Menschen nachhaltig die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu bieten.

Informieren und selber helfen

Noch im Mai soll ein Vortrag über das Projekt im Kultursaal Hainfeld stattfinden. Der genaue Termin wird noch fixiert. „Damit möchte ich erreichen, dass die Probleme in Senegal und deren Folgen wie beispielsweise Fluchtursachen und die dort herrschenden Lebensumstände besser verstanden werden“, so Zlöbl. Der Vortrag soll auch helfen, ein Netzwerk für die Finanzierung des Projektes zu entwickeln. Die Mittelbeschaffung soll dabei einerseits über Vorträge, Basare, usw., und in weiterer Folge über gezieltes Crowdfunding in gemeinnützigen deutschsprachigen Plattformen erfolgen.

