„Nach unserer Rückkehr aus Tansania war rasch klar: ,Wir wollen weiter helfen‘“, sagt Daniela Hollaus.

Die 26-jährige Traisnerin war mit ihrem Partner Michi Pawlowski (28) in Tansania, um bedürftigen Kindern ehrenamtlich zu helfen. Die gewonnenen Eindrücke waren für die beiden so prägend, dass sie sich entschlossen haben, selbst ein großes Hilfsprojekt in Angriff zu nehmen — die Errichtung eines Waisenhauses.

Die Umsetzung läuft in Kooperation mit der Organisation „Eastern Star Children Organisation“. Diese bietet Kindern eine gratis Schulausbildung, plus eine warme Mahlzeit pro Tag an. Der Bedarf an Hilfe für Waisenkinder in Tansania ist enorm, weiß Hollaus. Denn: „Es gibt sehr viele Kinder, die ihre Eltern verloren haben, Kinder, wo Eltern erkrankt sind und sie sich keine Schulausbildung für ihren Nachwuchs leisten können.“

Wohlmann & Hollaus Kinder werden in Tansania oft einfach ihrem Schicksal überlassen. Mit einem Waisenhaus will Daniela Hollaus diesen eine Chance auf einen guten Start ins Leben geben.

Der Stellenwert von Frauen sei in Tansania sehr niedrig angesetzt, bedauert Hollaus. „Wenn Frauen erkranken, werden sie vom Mann einfach verlassen. Sie sind dann mit den Kindern ohne Unterstützung alleine. Viele Frauen sind zur Prostitution gezwungen“, erzählt sie. Es komme auch immer wieder vor, dass Mütter ihren Nachwuchs einfach irgendwo ablegen, sogar in Bars. Solche Fundkinder landen in Waisenhäusern.

Besonders gefährdet seien in Tansania „Albino“-Babys, die keine rein schwarze Haut hätten. „In Afrika wird schwarze Magie großgeschrieben. Einheimische erzählen, dass solche Babys verstümmelt werden, weil man ihnen besonderere Kräfte nachsagt. Es werden Teile von Extremitäten gegessen, da man glaubt, so unsagbare Kräfte zu erhalten.“

Um solchen Babys zu helfen oder auch deren Eltern, wenn diese medizinische Hilfe wie eine Operation benötigen, sammelt Hollaus nun fleißig Spenden. „Bei der Umsetzung vor Ort werde ich von meinem ehemaligen Lehrer, der selbst Hilfsprojekte in Tansania umsetzt, unterstützt. Es wird über jede Investition genau Buch geführt“, betont Hollaus.