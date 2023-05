Kleinzeller Maibaum umgeschnitten: Täter nach wie vor unbekannt

Nachdem das traditionelle Maibausteigen in Kleinzell ein voller Erfolg war, folgte am Morgen danach ein Schock. Der Kleinzeller Maibaum wurde von unbekannten Tätern umgeschnitten und stürzte auf den Zaun zum angrenzenden Pfarrgarten und beschädigte dabei auch eine Hüpfburg (Die NÖN berichtete). „Die Täter hatten das Umschneiden sicher nicht unter Kontrolle. Der Baum hätte leicht auf das Feuerwehrhaus fallen können oder es hätte hier sogar Verletzte oder Tote geben können“, mahnt Bürgermeister Reinhard Hagen.

Der Sachschaden war allerdings auch so groß genug. „Alleine die Schäden an der Hüpfburg werden auf 4.000 bis 5.000 Euro geschätzt, dazu kommt noch der kaputte Zaun“, berichtet die Leiterin der Landjugend, Magdalena Rotteneder. Besonders ärgerlich sei auch, dass der Baum erst umgeschnitten wurde, als der Kranz bereits vom Baum war. "Normalerweise heißt es, sobald der Kranz vom Maibaum ist, was bei uns der Fall war, darf ihn kein anderer mehr umschneiden“, erklärt Rotteneder.

Aufgrund des hohen Sachschadens hat die Landjugend bereits „Anzeige gegen unbekannt“ erstattet, bislang jedoch noch ohne Erfolg. „Es gibt leider noch keine Hinweise auf die Täter, wir rufen auch dazu auf, dass sich die Täter bitte bei uns persönlich melden, um den Vorfall aufzuklären“, bittet die Landjugendleiterin.

