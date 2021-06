Robert Weiss ist Jahrgang 1933 und in einer großen Familie mit zwölf Kindern aufgewachsen. Das NS-Regime hat er als Schüler miterlebt: „Wir haben ja fast vis-à-vis von einer Baracke gewohnt.“

In Marktl sei die Firma Neumann damals ein Rüstungsbetrieb gewesen; Robert Weiss kann sich an vier Baracken, ein Küchen- und Waschgebäude am südlichen Ortsende erinnern. „Vor allem Ukrainer und Russen waren da, ein paar hohe französische Offiziere haben im Wirtshaus Kerschner gewohnt, das dann abgerissen wurde, aber ein paar der Offiziere waren in den Siebzigern sogar zu Besuch“, erzählt Weiss. Viele Tote habe es auf den Bergen rundherum gegeben, vom Lager in St. Aegyd habe er damals nicht gewusst.

Ehemaliges Außenlager sehr gut dokumentiert

Das Außenlager des KZ Mauthausen ist am 2. November 1944 entstanden, bis April 1945 befand es sich am Areal der heutigen Mittelschule, Kindergarten und Pfarrsiedlung. Aber schon 1943 wurden in St. Aegyd einige Gebäude beschlagnahmt, wie das noch heute erhaltene Caritas-Haus.

Doch warum war St. Aegyd so interessant für das Regime? „Es wurde als strategisch wertvoller Ort ausgewählt, durch die Enge des Tales und die Bahnanbindung, eine eigene Abzweigung führte direkt durch die Lager-Anlage“, weiß der Historiker und GISTA-Obmann Christian Rabl. Nachdem die Gedenkkultur in den 2.000er-Jahren an Fahrt aufnahm, erfolgte 2010 die Gründung der überparteilichen Gedenkinitiative St. Aegyd (GISTA).

So ist die Geschichte des Außenlagers mittlerweile sehr gut dokumentiert. In den letzten Kriegsjahren setzte das Regime auf sogenannte „Wunderwaffen“, fragwürdige Technologien und Kfz-Mechanismen wie neuartige Panzer. Die sollten möglichst rasch zur Serienreife gebracht werden.

Das St. Aegyder Lager galt als „Kraftfahrtechnische Versuchsanstalt“ (KVA) der Waffen-SS, unter dem Decknamen „Alfred“. Eigene Prüfstände wurden im südlichen Waldgebiet, heute als Pfarreben bekannt, geplant.

Ein bereits verstorbener Zeitzeuge konnte Christian Rabl Einblick in das „Lager-Leben“ geben, beschrieb das perfide System der sogenannten Funktionshäftlinge – genannt Toni, Max und Robert – samt ihrer Züchtigungs-Methoden. Diese Männer genossen Privilegien und galten als verlängerter Arm der SS.

Neben St. Aegyd seien aus Rabls Sicht zudem die früheren Zwangsarbeiter-Lager in Stangental und Kerschenbach , bei Wiesenfeld, von Relevanz. Diese werden in der 2.100 Orte umfassenden Karte des Bundesdenkmalamts jedoch nicht berücksichtigt: „Vermutlich deshalb, weil es nach derzeitigem Forschungsstand keine baulichen Überreste mehr zu geben scheint. Sowohl in Stangental als auch in Kerschenbach wurden ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen eingesetzt“, erklärt Christian Rabl. In Stangental für die Firma Oberleitner & Schneider, in Kerschenbach für die Ziegelfabrik der Gebrüder Schlarbaum. „Bislang ist keine historische Aufarbeitung erfolgt, es gibt lediglich vereinzelt Hinweise auf das Bestehen dieser Zwangsarbeitslager. Klar ist, dass beide Lager im Frühjahr 1945 geräumt und die Menschen in Richtung Mauthausen getrieben wurden.“