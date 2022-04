Nach 40 Jahren wieder Priesterweihe im Stift Lilienfeld

Werbung

Historischer Moment im Stift Lilienfeld: Diözesanbischof Alois Schwarz nahm am Wochenende die Priesterweihe von Pater Hermann Josef Richard Schöppe vor. Zuletzt wurde vor 40 Jahren eine Priesterweihe in der Basilika Lilienfeld gefeiert, es war dies 1982 die Weihe von Pater Othmar Richard Hojlo, der aktuell Pfarrer von Aggsbach Markt ist. "Die zuletzt geweihten Priester des Stiftes Lilienfeld wurden nämlich nicht in Lilienfeld geweiht: Pater Justin 2007 in St. Pölten, Pater Joachim Zitko 2000 in Prag, Pater Andreas 1995 in Göttweig", schildert Abt Pius Maurer, der selbst 1996 in Wien die Priesterweihe empfing.

Pater Hermann Josef Richard Schöppe wurde 1979 in Rees (Nordrhein-Westfalen) geboren. Er trat 2017 in das Stift Lilienfeld ein, 2021 legte er die Feierliche Profess ab und empfing durch Bischof Alois Schwarz die Diakonweihe. Außerdem schloss er 2021 das Theologiestudium an der Phil.-Theol. Hochschule Heiligenkreuz ab. Seit 2021 wirkt Pater Hermann als Pastoralpraktikant in den Pfarren Lilienfeld, Traisen und Wilhelmsburg.

