Hohenberg als Drehort: „Die Filmchronisten“ präsentierten Kurzfilme

Über großes Interesse und viel Applaus freuten sich „Die Filmchronisten“ in Hohenberg im Ex-Gasthof „Zwei Linden“. Den rund 100 Besuchern wurden erstmals die fünf Hohenberger Filme präsentiert, die die Kamerateams der Filmchronisten – ein Projekt der Leader-Region Mostviertel-Mitte – im vergangenen Jahr gestaltet haben.

„Damit es nicht verloren geht“ – getreu diesem Motto sind die Filmchronisten rund um Projektinitiator Ernst Kieninger und Historiker Bernhard Gamsjäger seit 2020 in der Region unterwegs, um mit Unterstützung der Leader-Region Mostviertel-Mitte und der regionalen Bevölkerung aus spannenden Geschichten rund 100 Kurzfilme zu gestalten.

„Ein Hohenberger im Krieg“: Erinnerungen von 98-Jährigem

Im Sommer letzten Jahres machte das Team der Filmchronisten mit dem mobilen Filmstudio Halt in Hohenberg, um in der Gemeinde spannende Themenideen sowie historisches Film- und Fotomaterial zu sammeln. Dank der großartigen Mitwirkung der Hohenberger konnten in der Gemeinde spannende Filme gestaltet werden, die nun erstmals öffentlich präsentiert wurden.

Dem einzigartigen Architektur-Ensemble des weltbekannten Architekten Josef Hoffmann widmet sich der Film „Hoffmann und Wittgenstein“, für den die Filmchronisten die im Besitz der Familie Wittgenstein stehenden Architekturdenkmäler besuchten.

Den Erinnerungen an das Feilenwerk in Hohenberg widmet sich der Zweiteiler „Spuren der Arbeit“, in dem die letzten Zeitzeugen an die einstige Hochblüte der Arbeiterkultur in Hohenberg zurückdenken.

Im Film „Ein Hohenberger im Krieg“ lässt der 98-jährige Anton Schwarzenbacher das Film-Team an seinen Erinnerungen teilhaben.

Zwei weitere Filme mit den Titeln „Die Rückkehr der Pferde“ und „Klang der Vielfalt“ zeigen ebenso ganz besondere Szenen mit den Hohenberger Gemeindebürgern.

