Der Juni war heuer der heißeste der Messgeschichte und auch der Juli brachte viele Lilienfelder mit Temperaturen jenseits der 30 Grad zum Schwitzen. Die Arbeiter auf den zahlreichen Baustellen der Region bekommen die hohen Temperaturen mit allen Auswirkungen besonders zu spüren.

Seit 1. Mai gilt für sie die Regelung, dass sie schon ab 32,5 Grad einen Teil ihres Gehalts bekommen, wenn der Arbeitgeber „hitzefrei“ gibt. Bisher dürfte das die Betroffenen in der Region eher kalt lassen.

„Wir haben sehr kulante Kollegen. Wenn man sieht, dass es nicht geht, dann wird auf unsere Wünsche eingegangen“, berichten Anton Kerschner und Franz Widhalm, die derzeit für die Strabag auf der Groß-Baustelle am Karmeliterhof im Einsatz sind. Das komme aber auch auf die Auftragslage an. „Wir sind eine große Familie und schauen auf einander.“ In Baugruben wie diesen staut sich die Hitze besonders, trotzdem stand in der Region noch keine Baustelle der Strabag wegen der Hitze still.

„Die Arbeiter haben sich selbst dagegen entschieden. War ein sehr heißer Tag angekündigt, haben sie sich vielmehr dazu entschlossen, in den kühleren Morgenstunden zu beginnen und dementsprechend früher aufzuhören“

Die Entscheidung, ob die Arbeit eingestellt wird oder längere Trinkpausen eingelegt werden, treffen die Poliere direkt auf der Baustelle. Das sei bereits vor der neuen Regelung so gewesen. Außerdem sorgt die Strabag nach Möglichkeit für Beschattungen und stellt alkoholfreie Getränke zur Verfügung. Damit will das Unternehmen der steigenden Unfallgefahr durch schlechtere Konzentration bei Hitze entgegenwirken.

„Die Menschen, die immer draußen arbeiten, sind die Hitze gewohnt.“ Harald Schrittwieser, Geschäftsführer Kickinger

Die Firma Jägerbau mit Niederlassungen in St. Pölten und Lilienfeld hat klimatisierte Baucontainer, „wo sich unsere Mitarbeiter in der Pause erholen können“, erklärt Geschäftsführer Christof Mandlbauer. Stillstand auf der Baustelle gab es bei Jägerbau ebenfalls noch keinen. In Dürnrohr sei zum Teil mit Turban gearbeitet worden.

Weiter in Betrieb sind auch die Baustellen des Ärztekammer-Hauses in St. Pölten oder die für den Umbau des Kindergartens in Lilienfeld. Wegen des immensen Termindrucks sei bisher nicht freigegeben worden, allerdings bemerke man auch keine Nachfrage bei den Mitarbeitern. „Wir stellen Wasser zur Verfügung und der Betriebsarzt verteilt Sonnencreme“, ergänzt Mandlbauer.

Auch bei den Firmen Anzenberger aus Kirchberg und Trepka aus Ober-Grafendorf gibt es Wasser für die Mitarbeiter. Interesse an der „Hitzefrei“-Regelung gebe es auch hier nicht, wie Anzenberger-Geschäftsführer Herbert Schwaiger berichtet: „Wir hatten eine Partie in den letzten Wochen, die um 14 Uhr Schluss gemacht hat, aber generell kommt von den Mitarbeitern nichts. Sie fangen einfach früher an.“ Mehr Pausen gibt es bei der Firma Trepka, weiß Personalvertreter Peter Auer. Außerdem gibt es in der Firma Wasserspender, wo Flaschen jederzeit befüllt werden können. „Über den Betriebsrat gibt es außerdem Sonnencreme und Sonnenbrillen“, sagt Auer.

Bei der Firma Kickinger aus Böheimkirchen entscheiden Bauleiter und Polier je nach Baustelle, wie mit der Hitze umgegangen wird. „Bei einem Stallbau wurde am Mittwoch um 14 Uhr aufgrund der Temperaturen aufgehört. Eine Dachbodendämmung legen wir auch nicht unbedingt bei 35 Grad“, erklärt Geschäftsführer Harald Schrittwieser. Eingestellt wurden Baustellen wegen der Hitze bisher nicht. „Die Mitarbeiter wollen das nicht, weil ihnen der Lohn abginge. Außerdem sind die Menschen, die immer draußen arbeiten, die Hitze gewohnt.“