Waldbrandgefahr im Bezirk Lilienfeld ist immens hoch

Aufgrund der Hitze und Trockenheit in den Wäldern besteht hohe Waldbrandgefahr, die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld hat deshalb bereits die zweite Waldbrandverordnung in diesem Jahr erlassen. Übertretungen dieser Verordnung ziehen Geldstrafen in Höhe bis zu 7.270 Euro mit sich – oder eine Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen.

Zigaretten, Glas nicht unachtsam wegwerfen: Das sollte „logisch“ sein, wie Christian Teis vom Bezirksfeuerwehrkommando meint. Er spricht „Klartext“: Spazierengehen oder Ausüben diverser Sportarten im Wald ist von der Behörde her zwar nicht verboten, aber Rauchen, ein Lager- oder Grillfeuer zu machen, ist strengstens verboten. „Auch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist aufgrund der Trockenheit verboten“, so Teis. Getränkedosen könnten ferner bei direkter Sonneneinstrahlung extrem heiß werden und zu einem Brand führen.

Auch beim Grillen daheim aufpassen

Außerdem mahnt er auch beim Grillen im eigenen Garten zur Vorsicht: „Das ist natürlich nicht verboten, sollten sich jedoch Bäume oder Gestrüpp in unmittelbarer Nähe des Grillers befinden, ist höchste Achtsamkeit geboten. Sollte ein Wald an den Garten angrenzen oder stärkerer Wind aufkommen, wäre es derzeit ratsam, auf das Grillen aus Sicherheitsgründen zu verzichten. Ein bereitliegender und gefüllter Gartenschlauch könnte hier natürlich auch sehr von Vorteil sein, sollte wirklich etwas passieren.“

Weiters sei zu beachten, „dass Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras oder Stoppelfeldern abgestellt werden, da der Katalysator an der Unterseite eines Pkw, oder auch die Auspuffanlage an Mopeds oder Motorrädern, sehr heiß werden und die trockene Vegetation in Brand stecken könnten“, weiß Teis. Das betreffe übrigens genauso heiße Maschinen oder Geräte bei der Waldarbeit.

Der wochenlang andauernde Waldbrand im Oktober 2021 im Bereich Hirschwang, bei dem die Feuerwehren des Bezirkes Lilienfeld ebenfalls im Einsatz waren, wurde von einem Lagerfeuer in der Nähe eines Wanderweges ausgelöst. Der Waldbrand am Hainfelder Kirchenberg im April 2019 wurde vermutlich von einer unachtsam weggeworfenen Zigarette entfacht

. „Auch wenn die Feuerwehren Niederösterreichs mit eigenen Waldbrandgruppen und Sonderfahrzeugen sehr gut aufgestellt, ausgerüstet und für den Waldbrandeinsatz ausgebildet sind, was leider schon oft genug gebraucht wurde, können Waldbrände meist im Vorfeld schon vermieden werden“, bringt es Christian Teis auf den Punkt.

In der Landwirtschaft schaut es nicht schlecht aus

Gefährlich für den Wald ist aber auch noch etwas anderes: „Die Hitze begünstigt die Borkenkäfer-Population. Wenn die Bäume um das Wasser kämpfen, sind sie geschwächt und anfälliger. Kühleres, regnerisches Wetter mögen die Borkenkäfer nicht so sehr“, macht Bezirksbauernkammer-Obmann Rudolf Buchner aufmerksam. Das sei derzeit eigentlich die größere Belastung. Denn in der Landwirtschaft schaut es nicht schlecht aus: Der Bezirk habe viel Grünlandgebiet und einen eher geringen Anteil an Getreide.

„Bis jetzt ist die Ernte gut verlaufen, der zweite, dritte Schnitt bei der Heuernte, ebenso bei der Wintergerste und dem wenigen Weizen“, so Buchner. Und: „Recht viel wird auch nicht kommen. Einzig der Silo-Mais Anfang September.“ Aber auch da sieht er keine größeren Probleme, außer Unwetter – die könnten den Mais kaputt machen. Wenn die Trockenheit noch lang anhält, werden allerdings auch die Grünflächen nichts mehr abwerfen, weil sie richtiggehend „ausbrennen“, so Buchner.

Im Landesklinikum Lilienfeld gab es bisher nicht mehr hitzebedingte Behandlungen als in den letzten Jahren, bestätigt Sprecher Bernhard Schindlecker. Die häufigsten Ursachen der Einlieferungen im Zusammenhang mit den extremen Temperaturen seien Exsikkose, also zu geringe Flüssigkeitsaufnahme, wodurch die Gefahr einer Austrocknung bestehe, sowie Hitzschlag.

