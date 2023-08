Hohenbergs Ex-Wirt Max hat „Ja“ gesagt

Maximilian Schwager, ehemaliger Wirt des Hohenberger Gasthauses „Zwei Linden“, hat geheiratet. Bis es jetzt endlich dazu kam, hat es doch einige Jahre gedauert. Die glückliche Vermählte ist seine langjährige Partnerin Lucia Hajszan.

Populär wurde Wirt Max durch die ATV-Serie „Wirt sucht Frau“. „Im heurigen Frühjahr hat der St. Aegyder Wirt Franz Fritz mich gefragt, wann ich denn endlich heirate“, schildert der Frischvermählte. Gesagt-getan: Nach einem Heiratsantrag im Mai haben die beiden jetzt am 18.8. am Standesamt in St. Aegyd „Ja“ zueinander gesagt.

Wirt sucht Frau war kein Werbe-Gag Max Schwager, Ex-Zwei-Linden-Wirt

„Wirt sucht Frau war kein Werbe-Gag“, betont Schwager. Das Projekt „Gasthof Zwei Linden“, verbunden mit der vielen Arbeit, hätte die Beziehung der beiden 2015 auseinander gebracht. Durch die ATV-Serie tauchte eine neue Frau für Max am Horizont auf. Doch die vermeintlich neue Partnerin blieb nicht lange seine Freundin. „Es gab eben immer nur eine Frau für Max - Lucia Hajszan“, unterstreicht er heute. Nach dem Verkauf des Gasthauses „Zwei Linden“ im Jahr 2017 haben die beiden doch wieder zueinander gefunden.

Lucia Hajszan hat Max Schwager geheiratet. Sie haben aber beide der Einfachheit wegen ihre Nachnamen beibehalten. Foto: Schwager

In den letzten Jahren haben Lucia und Max mehrere Tierschutzprojekte gemeinsam umgesetzt (die NÖN berichtete mehrmals). Nun wollen sie fix ihren Lebensweg gemeinsam gehen. Die Hochzeit fand im kleinen Rahmen statt, denn: „Unsere Erfahrung hat gezeigt - je größer die Hochzeit desto schneller die Scheidung“, schmunzelt das Brautpaar.