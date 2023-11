Neuer Nahversorger in Mitterbach

Seit wenigen Tagen gibt es wieder einen Nahversorger in Mitterbach. Aus dem ehemaligen Nah & Frisch wurde der Hofladen Sepplbauer, geführt von der Familie Fraiss. Neben Fleisch– und Wurstwaren gibt es Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Säfte und Öle und auch Produkte für den täglichen Bedarf.

Auch auf ein frisches Semmerl am Morgen muss man nicht mehr verzichten, denn es gibt frisches Gebäck der Bäckerei Czihak. Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der hausgemachten Mehlspeisen, die in der Café-Ecke direkt vor Ort genossen werden können.

Der Biohof Fraiss ist ist bereits für seine Produkte bekannt. So gibt es in einigen Supermärkten des Bezirks die Freilandeier von hier zu erstehen. Der Hof liegt am Fuße des Josefsberges in Mitterbach am Erlaufsee. Auch dort kann man direkt Produkte erwerben wie in der Eierhütte. Diese ist nicht nur mit Eiern ausgestattet, sondern auch mit anderen Köstlichkeiten.„Die Ware kommt ausschließlich aus Österreich. Wenn es möglich ist und die Ware verfügbar ist, auch von den heimischen Landwirten“, sagt Thomas Fraiss, Betreiber des neuen Bioladens.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 7 bis 19 Uhr. Bis 12 Uhr gibt es dabei Bedienung vor Ort und nach 12 Uhr ist Selbstbedienung. An Sonn- und Feiertagen hat der Laden von 8 bis 19 Uhr offen. Auch hier ausschließlich unter Selbstbedienung.