Tanken als neuer Luxus im Bezirk Lilienfeld

Der Tank ist leer. Und wenn der Tank voll ist, ist rasch das Börserl leer. Das spürt derzeit fast jeder, der auf ein Kraftfahrzeug angewiesen ist. Die aktuell hohen Spritpreise merken jedoch nicht nur die Lenker im Individualverkehr, sondern auch Unternehmen, die auf einen Fuhrpark angewiesen sind oder Einsatzorganisationen, die fahren müssen, wenn ein Notfall vorliegt. Die NÖN hat sich in der Region umgehört, wie man hier mit der „Tankmisere“ zurechtkommt.

Im Bezirk Lilienfeld sind gleich mehrere große Transportfirmen ansässig. Eine davon ist das Speditions- und Logistikunternehmen Bichler in Rohrbach/Bernreit. Es ist spezialisiert auf Sammelverkehre und Direktladungsverkehr – vom Paket bis zur Teil- und Komplettladung und transportiert die Güter innerhalb von Österreich zu 95 Prozent mit dem firmeneigenen Fuhrpark.

„Wir fahren nicht aus Jux und Tollerei. Wir bringen, was die Leute tagtäglich brauchen", sind sich Manfred Bichler und Fahrer Musa Ibrahimi (v. l.) einig. Foto: privat/Bichler

„Das kapiert unsere Politik einfach nicht“, zeigt sich Speditionschef Manfred Bichler über die hohen Spritpreise verärgert. Er findet klare Worte: „Auch wenn es der Politik aktuell nicht unrecht ist, bei den deutlich überhöhten Kostensteigerungen mitzupartizipieren, mit diesen – in Österreich hausgemachten – Wucher-Kosten ruinieren wir langfristig den Wirtschaftsstandort Österreich!“ Er erläutert die Folgen: „Wir können die enormen Preisanstiege, egal ob Treibstoff, Maut, Energie, Lohnnebenkosten und vieles mehr keinesfalls selbst schlucken. Wir müssen diese 1:1 an unsere Kunden weitergeben. Wie lange das unsere Kunden noch aushalten oder deren Produkte dies überhaupt noch verkraften, ist enden wollend!“ Kein Transporter fahre aus Jux und Tollerei. „Wir bringen, was die Leute tagtäglich brauchen. Schlussendlich zahlt diese Mehrkosten im Endeffekt ja der Endkonsument. Und das sind wir alle beim tagtäglichen Einkauf im Geschäft“, grollt er.“

Zöchling: „Entwicklung ist dramatisch Hans Zöchling, Transportunternehmer aus Hainfeld

„Diese Entwicklung ist tatsächlich dramatisch für alle“, sagt Seniorchef Hans Zöchling von der gleichnamigen Hainfelder Unternehmensgruppe. Und: „Wir müssen die Preise an die Kunden weitergeben. Würden wir das nicht machen, wäre das Unternehmen in kürzester Zeit wirtschaftlich gefährdet.“

Für ihn tut sich allerdings die Frage auf, warum der Treibstoffpreis nicht deutlicher sinkt, zumal sich der Rohölpreis mittlerweile wieder auf Sinkflug befindet. „Es ist schon interessant“, findet Zöchling, „dass vor etlichen Jahren, als sich der Rohölpreis auf demselben Niveau befand wie heute, der Treibstoffpreis deutlich billiger war.“ Das Leistungsspektrum der Zöchling Unternehmensgruppe reicht vom Transport und der Rohstoffgewinnung über Erdbau, Hoch- und Tiefbau, Kfz-Handel, Abbruch, Recycling bis zur Metalltechnik und Deponie.

„Einen Großteil der variablen Kosten macht bei uns der Dieselpreis aus“, stellt Johannes Trost vom gleichnamigen Traisner Transportunternehmen fest. Nach einem kurzzeitigen Rückgang der Preise über die Sommermonate haben die Treibstoffpreise nun wieder stark angezogen. „Es ist für uns nicht ganz nachvollziehbar, warum die Preise wieder nahe der Zwei-Euro-Grenze sind. Die Wirtschaft in Österreich hat sich stark eingebremst. Gerade auch beim Bausektor, von dem unser Betrieb stark abhängig ist, ist die Nachfrage spürbar rückläufig. Die Kostenplanung ist extrem schwierig geworden und man sucht nach Preismodellen, um das Risiko zu minimieren“. sagt er. Die Firma Trost hat bei Kunden sogenannte „Dieselpreis-Floater“ in die Angebote mit eingearbeitet. Dabei richtet sich der endgültige Transportpreis auch nach dem tatsächlichen Dieselpreis. „Uns bleibt bei den Schwankungen leider keine andere Wahl als die gestiegenen Preise an die Kunden weiterzugeben. Im Endeffekt ist es dann ein Kreislauf, wo wir alle als Endkonsumenten die Produkte teurer kaufen müssen“, führt Trost aus.

Der Rettungsdienst kann nicht sparen

Sie müssen fahren, denn bei ihnen geht es oft wirklich um Leben und Tod - Rettung und Feuerwehr. Auch sie merken die steigenden Preise an den Tankstellen. „Diese Kostensteigerungen machen auch vor den Rettungsorganisationen nicht halt. Allein im Roten Kreuz Niederösterreich benötigen wir rund 300.000 Liter Diesel pro Monat, jede Preissteigerung hat – trotz ausverhandelter Sonderkonditionen - deutliche Auswirkungen auf unseren Verein“, weiß Christopher Scheidl-Ibrahim, Bezirksstellengeschäftsführer der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Lilienfeld-St. Aegyd. An Fahrten gespart werden kann im Rettungsdienst jedoch kaum. „Wir sind da, um zu helfen. Wir sind da, um Menschen in Not zu retten oder um in vielfältigen anderen Dienstleistungen zu betreuen. Wir können nicht auf dem Weg zum Krankenhaus – mit einem Patienten an Bord – einfach stehenbleiben, weil die Spritkosten zu hoch sind und wir uns die Tankfüllung nicht mehr leisten können“, unterstreicht er. Diesbezüglich könne das Rote Kreuz nur an die Bevölkerung appellieren, weiterhin zu spenden.

Bernhard Hofstetter vom Roten Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd merkt beim Tanken, dass man weniger Treibstoff für mehr Geld erhält. Foto: Nina Oysmüller

Elektroautos sind heute für viele Verkehrsteilnehmer eine Alternative. Ob es da nicht grundsätzliche Überlegungen beim Roten Kreuz gibt, den Fuhrpark nach und nach auf elektrisch betriebene Fahrzeuge umzustellen? „Im Rettungsdienst gibt es dazu aktuell noch keine geeigneten Verfügbarkeiten bei den Fahrzeugen seitens der Hersteller“, merkt Scheidl-Ibrahim an. In anderen Leistungsbereichen wurden Erprobungen durchgeführt. „Wir sind dazu auch im regen Austausch mit anderen Landesverbänden, um Expertise zu gewinnen. Natürlich gibt es hier generelle Überlegungen, die darüber hinaus gehen, allerdings muss das Rote Kreuz auch beispielsweise im Blackout-Fall im Einsatz bleiben oder rasch Folgeeinsätze absolvieren können. Ein Rettungsfahrzeug tankt sich aktuell noch schneller mit Diesel als mit Strom. Das muss bei der Planung berücksichtigt werden“, erklärt er dazu.

Ähnlich sieht man es beim ASBÖ St. Veit. Fahrten kann der Samariterbund wegen der hohen Kosten keine einsparen. Wenn jemand aus der Bevölkerung Hilfe benötigt, wird hingefahren. „Bei den Krankentransporten wird darauf geachtet, keine Leerfahrten zu machen. Fahren wir zum Beispiel einen Krankentransport nach St. Pölten, wird in vielen Fällen gleich wieder ein Patient oder Patientin Richtung Bezirk Lilienfeld bei der Rückfahrt mitgenommen. Koordiniert wird das ganz von der Leitstelle Notruf 144 NÖ“, erklärt Alexander Trescher, Öffentlichkeitsbeauftragter vom ASBÖ St. Veit.

Detto stellt sich die Situation bei den Feuerwehren des Bezirks Lilienfeld dar: Wenn's sprichwörtlich brennt, wird gefahren, ungeachtet, wie hoch der aktuelle Spritpreis ist. „Die Verrechnung erfolgt in den meisten Fällen via Tankkarten über die Gemeinden“, erklärt Bezirksfeuerwehrpressesprecher Christian Teis über Möglichkeiten zur Kostenverrechnung.

Den Unmut der Autofahrer bekommen Tankstellenbetreiber in der Region zu spüren, so wie die Tankstopp-GmbH in St. Pölten und Pyhra. „Teilweise ist es grenzwertig, was zu den Mitarbeitern gesagt wird. Sie werden mitunter als Verbrecher beschimpft“, berichtet Geschäftsführer Franz Marchat. Das Personal sei dahingehend geschult, Ruhe zu bewahren und die zornigen Kunden zu Beschwerden bei der Bundesregierung zu animieren. Marchat betont, dass sich der Barrel-Preis für Rohöl bei derzeit rund 90 Dollar bewegt. „Als wir vor knapp 20 Jahren unsere Tankstellen aufsperrten, war er ebenso hoch. Damals kostete der Liter Sprit 86 Cent. Aber wir haben mehr verdient als heute mit 1,70 Euro. Den einen Euro frisst der Staat.“ Aufgrund der aktuellen Situation fordert er die Aussetzung der CO2-Bepreisung: „Wenn es in dieser Tonart weitergeht, sind wir bald bei zwei Euro.“