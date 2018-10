Heinz Auer steckt in den ersten Vorbereitungen, um 60 zusätzliche Augen-Operationen in Äthiopien durchführen zu lassen. In der Vorwoche befand sich Yared Assefa Wolde, jener Arzt, der in einer Privat-Klinik in Gondar im Norden des Landes im Auftrag Auers für die chirurgischen Eingriffe verantwortlich zeichnet, am Rande eines Augenärzte-Kongresses zu einer Stippvisite bei Auer in Hohenberg.

Am Programm stand neben Gesprächen für die nächsten Augen-Operationen auch Sightseeing in der Umgebung. „Wir haben die Basilika Mariazell, den Erlauf- und den Hubertussee besucht“, schildert der 73-jährige Hohenberger. Seine Reise, um weitere Augenlichter zu retten, plant Auer zusammen mit seinem ständigen Reisebegleiter Franz Hinterkörner für Februar 2019. Mit im Gepäck haben möchte Auer dabei auch ein für Äthiopien benötigtes Augen-Ultraschallgerät. Wer ein Solches spenden möchte oder Auers Augen-Operationen — pro Person und OP fallen in Äthiopien rund 70 Euro an — finanziell unterstützen möchte, erhält direkt bei Heinz Auer Auskunft, 0664/1110434.

Apropos Augenarzt: Dass Yared Assefa Wolde ein Kapazunder auf seinem Gebiet ist, beweist, dass er beim Augenärzte-Kongress in Wien gleich eine hochkarätige Auszeichnung einheimsen konnte.