Betrüger an der Leitung: Polizei im Bezirk Lilienfeld warnt

Telefonbetrüger treiben wieder ihr Unwesen. Auch im Bezirk erhielten mehrere Personen, darunter Hohenberger, Fake-Anfrufe.

Schaden ist bislang keiner am Telefon oder am PC eingetreten, doch damit es gar nicht so weit kommt, warnt Polizeipräventionsbeamter Ferdinand Lerchbaumer: „Meist beginnt die Konversation am Telefon mit ,Police Department‘ oder ,Polizei‘ in einer Fremdsprache oder in gebrochenem Deutsch. Dabei werden diverse Straftaten oder Hilfeleistungen vorgegeben. In weiterer Folge werden die Opfer dazu verleitet, eine Software am Handy oder am PC zu installieren. Danach haben die Täter Zugang zu sämtlichen Daten am Telefon oder am PC.“

„Ziel der Betrüger ist es, ihre Opfer so lange wie möglich am Telefon zu halten.“

Eine weitere Masche ist, dass nach dem Abheben ein Tonband läuft, wo man in weiterer Folge aufgefordert wird, eine Nummer am Display zu drücken. Durch das Drücken einer Zahl wird man auf eine Mehrwertnummer weitergeleitet und es werden bis zu drei Euro oder mehr pro Minute verrechnet.

„Ziel der Betrüger ist es, ihre Opfer so lange wie möglich am Telefon zu halten“, weiß er. Die Fake-Anrufe mit ganz „normal“ wirkenden Telefonnummern werden mehr. Lerchbaumer: „Betroffene sollten sich daher nicht von der angezeigten Telefonnummer täuschen lassen. Auch Personen, die nicht im Telefonbuch eingetragen sind, können solche Fake-Anrufe erhalten.“

Die Kontaktdaten werden nicht selten im Rahmen eines Cyberangriffs von Unternehmen gestohlen und dann für kriminelle Zwecke missbraucht. Sein Tipp: „Bei Unsicherheit, die Polizei kontaktieren!“

