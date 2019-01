Vermisst werden zwei Unternehmer, ein 58-Jähriger aus Krustetten und ein 54-Jähriger aus Oberbergern.

Die Suche konzentrierte sich am Montag auf die Bereiche Hohenberger Gschwendt Richtung Stadlberg und Türnitzer Höger. Rund 40 Mitglieder der Bergrettung standen im Einsatz. Die Aktion war gegen Mittag in vollem Gange, schilderte Michael Hochgerner von der Alpinpolizei. Für den Nachmittag wurde ein Hubschrauber-Einsatz in Aussicht gestellt.

Einsatzleitung: Robert Salzer, Bernd Ebner (Polizei), Jürgen Schwarz und Hannes Kurz.

| Klaus Gravogel

"Es besteht die Möglichkeit eines Wetterfensters zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr", sagte Hochgerner zu einem möglichen Helikopter-Start. Neben den Mitgliedern der Bergrettung nahmen drei Alpinpolizisten und zwei Hundeführer an der Suche teil. Unterstützt wurden sie zudem von zwei Experten des Lawinenwarndienstes Niederösterreich.

„Die akute Lawinengefahr stellt uns derzeit vor die größte Herausforderung. Die Sicherheit unserer Einsatzkräfte darf nicht gefährdet werden“, ergänzt Robert Salzer von der Bergrettung.

Wir hatten über die Suche berichtet:

