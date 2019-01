"Aufgrund der Gefahrensituation können wir einen Einsatz nicht verantworten. Das Letzte, was wir wollen, ist ein toter Retter", teilte Hochgerner nach einer Entscheidung der Einsatzleitung mit. Am Dienstag soll eine neue Bewertung der Lage stattfinden. "Sobald es die Verhältnisse zulassen, werden wir die Suchaktion fortsetzen." Weil sich vor allem die Lawinengefahr im Suchgebiet weiter erhöhen soll, werde dies aber erst am Mittwoch der Fall sein, sagte Hochgerner. Ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres wurde in Betracht gezogen.

Am Montag standen rund 40 Mitglieder der Bergrettung, drei Alpinpolizisten und zwei Hundeführer ab etwa 8.00 Uhr über den Landweg im Einsatz. Unterstützt wurden sie von zwei Experten des Lawinenwarndienstes Niederösterreich. Neben Schneefall machte den Helfern Nebel zu schaffen. Die Lawinengefahr war Hochgerner zufolge "erheblich bis groß".

Die Suche konzentrierte sich auf den Bereich des Hohenberger Gschwendts sowie des Türnitzer Högers. Das Wetterfenster für einen Hubschraubereinsatz, das laut Prognose zwischen 13.00 und 15.00 Uhr aufgehen hätte können, blieb aus. "Das hat sich leider nicht bewahrheitet", sagte Hochgerner. In Hohenberg eingetroffene Angehörige der vermissten Männer wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die beiden Tourengeher aus dem Bezirk Krems - ein 58-Jähriger aus Krustetten und ein 54-Jähriger aus Oberbergern - waren am Samstagabend abgängig gemeldet worden. Bei den Vermissten handelt es sich nach Angaben der Alpinpolizei um im Gelände versierte Wintersportler. Bei der groß angelegten Suche am Sonntag waren neben Bergrettung und Alpinpolizei auch zwei Hubschrauber des Innenministeriums im Einsatz gestanden.

NÖN.at hatte berichtet: