Neuwahlen gab es bei der Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Hohenberg im Gasthaus Eckinger. Die langjährige Vorsitzende Eva Zöchling tritt in die zweite Reihe, wird der Chorgemeinschaft aber trotzdem tatkräftig erhalten bleiben. „Es ist nach elf Jahren an der Zeit, die Agenden in neue Hände zu legen. Ich danke allen Mitgliedern und Gönnern für die jahrelange Unterstützung im Chor“, so Eva Zöchling. Dem neuen Vorstand mit Beate Schädl als neue Vorsitzende wünschte sie alles Gute.

Bilanz gezogen wurde bei der Versammlung auch über das Jahr 2018, das mit dem Faschingsbrunch im Gasthaus Eckinger mit den „Schöpfl-Buam“ begann. „Das Jubiläumskonzert mit Weinbegleitung anlässlich 20 Jahre ,Just for Fun‘ war ein voller Erfolg. Das Herbstkonzert gemeinsam mit der Musikkapelle Hohenberg ist jedes Jahr ein Höhepunkt“, zählt Neo-Vorsitzende Beate Schädl auf. Absolutes Highlight war das ausverkaufte Weihnachtkonzert „Rumkugeln und Zimtsterne“ im Gasthaus „Zwei Linden“. „Für die Chorgemeinschaft sind chorische Stimmbildung und Einzelstimmbildung sehr wichtig. Ein- oder mehrtägige Seminare und Workshops mit professionellen Stimmbildnern in Tribuswinkel, auf Schloss Zeillern, in St. Pölten, Graz und Hohenberg wurden von sehr vielen Mitgliedern gerne angenommen und auch wieder besucht“, freut sich Schädl.

Übrigens: Die Chorgemeinschaft Hohenberg probt jeden Montag zwei Stunden, die Gruppe „Just for Fun“ eine Stunde zusätzlich — zählt man die Sommerpause und Feiertage weg, sind das in etwa 40 Proben pro Jahr.