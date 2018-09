Seit 21 Jahren ist sie aus dem Ort nicht mehr wegzudenken, die Kreativschule Hohenberg. Begründer Felix Gravogel erzählt im NÖN-Gespräch über seinen Wunsch, sich zurückziehen und seine ungebrochene Liebe zur Kunst.

NÖN: Wenn Sie auf die letzten zwei Jahrzehnte zurückblicken: Hat sich für Sie die Kreativschule gelohnt?

Felix Gravogel: Mein Wunsch war es immer, meine Begeisterung für Kunst in allen Facetten, Interessierten weiterzugeben. Vor allem die Schnitz-, Acryl- und Spachtelkurse florieren. So gesehen darf ich mich nicht beschweren. Es gab aber Hoch und Tiefs für mich als Künstler. Jede Freiheit hat ihren Preis.

Felix Gravogels Leidenschaft zur Malerei begleitet ihn von Kindheit an. | NOEN

Ihre Krippen sind seit vielen Jahren begehrt. Gehen dem Künstler da nicht oft schon die Ideen aus?

Das Thema Krippenbau ist unerschöpflich. Eine Krippe kann man überall hinprojizieren und beispielsweise den Heimatort miteinbeziehen. Bei der Kunst sollte man aber möglichst mit eigenen Ideen arbeiten. Einen Rembrandt braucht man nicht nachmachen, den hat es schon gegeben.

Was sind Ihre Lieblingsmotive?

Bei der Malerei vor allem Clowns, bei der Schnitzerei weiter Heiligenfiguren. Im Oktober stelle ich in Hofstetten-Grünau und im Dezember in Hainfeld aus.

Sie sind jetzt 68 Jahre alt. Wie lange wollen Sie noch als Künstler aktiv sein?

Für die Kreativschule suche ich einen Nachfolger. Ich bin etwas müde geworden. Privat möchte ich weitermachen.