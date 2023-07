Geschwindigkeitsmessanlage steht in Hohenberg

Am Donnerstag wurde eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage in Innerfahrafeld aufgestellt. Diese befindet sich auf der B 214 bei der 70 Kilometer-Beschränkung in Fahrtrichtung Hohenberg.

„Dank der Kleinregion Traisen-Gölsental haben wir die mobile Geschwindigkeitsmessanlage an diesem Standort für die nächsten drei Wochen bekommen, dann wird sie einer weiteren Gemeinde übergeben“, erklärt Hohenbergs Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer. Die Geschwindigkeitsmessanlage beim Bauhof in Fahrtrichtung Schule wird weiterhin an diesem Standort verwendet.