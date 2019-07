Eingeleitet wurde der Event am Freitagabend mit einem Empfang für die Gäste aus der Partnerstadt Hohenberg an der Eger. Den Samstag dominierte das Oldtimertreffen, zu dem sich Gäste aus dem In- wie Ausland mit ihren Fahrzeugraritäten vergangener Zeiten einfanden. Auch eine Ferienspielaktion fand im Rahmen des Marktfestes statt. Action bietet noch der Sonntag mit der „Disc-Challenge“, einem Balance-Wettbewerb, an dem in Teams teilgenommen wird.