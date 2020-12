NÖN-Leser sind im Bilde: Der Hohenberger Josef Wagner hatte bei Media Markt zwei Festplatten bestellt, die nicht zeitgerecht geliefert wurden. Weil er die folgende Rücksendung der Ware an die Handelskette nicht belegen konnte, zahlte Wagner die 150 Euro zähneknirschend. Trotzdem flatterte ihm eine Inkassoklage über 82,55 Euro ins Haus.

Nach Intervention der Redaktion bei Media Markt jetzt das Happy End. „Der NÖN-Artikel ermöglichte nun doch noch eine kundenfreundliche Lösung seitens Media Markt. Die Zusatzkosten brauchen nicht mehr bezahlt werden und eine Entschuldigung erfolgte telefonisch“, freut sich Josef Wagner.

Eine Media Markt-Sprecherin bestätigt, dass man bereits mit dem Inkassobüro in Kontakt getreten sei, um die offene Forderung gegenüber dem Kunden zurückzuziehen. „Darüber hinaus waren wir auch direkt mit Herrn Wagner im Austausch, um uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Als Entschädigung wurde Herrn Wagner zudem ein Gutschein in der Höhe von 150 Euro angeboten, den der Kunde angenommen hat“, ergänzt die Sprecherin. Die Zufriedenheit der Käufer habe oberste Priorität. „Wir bedauern sehr, dass es im vorliegenden Fall zu Unannehmlichkeiten für Herrn Wagner gekommen ist“, so die Media-Markt-Vertreterin.