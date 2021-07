Er fehlt im Team der NÖN Lilienfeld. Der Hohenberger Klaus Gravogel verstarb am 1. Juli im 79. Lebensjahr.

Als Berichterstatter aus seiner Heimatgemeinde war Gravogel über Jahrzehnte hinweg ein Fixpunkt in der Lilienfelder NÖN-Ausgabe. Ob Bildreportage von einem Ball, ein Bericht über seinen geliebten Minigolfverein Hohenberg, bei dem er lange als Kassier tätig war, oder ein Foto von Aktivitäten in Schule oder Kindergarten: Gravogels große Leidenschaft war es, das Geschehen in seiner Heimatgemeinde zu präsentieren. Dabei ließ er es sich bis ins hohe Alter nicht nehmen, sogar Jugendpartys zu besuchen, um ansprechende Bildserien zu gestalten.

Bereits in den 80er-Jahren führte den gelernten Schlosser sein Weg zur Lilienfelder NÖN-Ausgabe. Als Ortsmitarbeiter engagierte er sich in der Hohenberger Ortsberichterstattung neben seinem Brotberuf – zuerst in der Feilerfabrik Furthof, später bei der Voith in St. Pölten. Im vergangenen Jahr wurde es dann ruhiger um den beliebten Hohenberger. Aufgrund einer schweren Erkrankung musste er auch die geliebte Tätigkeit für die NÖN ruhend stellen. Er bedauerte das sehr, wie er mehrmals betonte und freute sich immer, wenn sich aus der NÖN-Redaktion jemand nach seinem Befinden erkundigte. Zu einer Rückkehr ins NÖN-Team kam es nun leider nicht mehr.

„Klaus Gravogel war über Jahrzehnte hinweg in Hohenberg das Gesicht der NÖN. Er war nicht nur ein treuer und engagierter Ortsmitarbeiter, sondern auch ein bemerkenswerter Mensch“, betont NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger. Klaus Gravogel hinterlässt Gattin Irmgard, Sohn Klaus Peter sowie die Enkelkinder Regina Ines und Klaus Stefan.