Karl Gravogl wurde zum zweiten Mal als Landesfischermeister bestätigt. Im NÖN-Gespräch erzählt der Hohenberger über Herausforderungen in der Fischerei.

NÖN: Welche Fischbestände hat man im Bezirk Lilienfeld?

Karl Gravogl: In der Traisen und ihren Zuflüssen leben vorrangig Bachforellen, Äschen und Regenbogenforellen sowie Bachkoppe und Aitel, selten kommt der Bachsaibling vor.

Welche Probleme gibt es konkret im Bezirk Lilienfeld?

Den Fischotter. Derzeit liegt der Bescheid, welcher eine Entnahme von 40 Fischottern in Niederösterreich erlauben würde, beim Landesverwaltungsgericht, da mehrere Beschwerden eingebracht wurden. Die Entscheidung ist noch offen.

Was ist zu viel, was bedroht?

Im Oberlauf bei Türnitz und St. Aegyd ist die natürliche Reproduktion sehr gut, da das Nahrungsangebot entsprechend ist. In den Hauptflüssen haben Prädatoren weniger gute Chancen, Fische zu erbeuten. In den Zuflüssen werden, bedingt durch weniger Wasserführung, die Jungfische und die Bachkoppe zur leichten Beute.

Warum ist die Fischerei für den Ökokreislauf von Bedeutung?

Die Fischerei tritt für die Erhaltung und Wiederherstellung unserer Gewässer ein. Die Fischerei in Niederösterreich hat in den letzten Jahren sehr viel Gewicht erhalten, da sie Renaturierungsprojekte fördert und somit Naherholungsgebiete für alle Bürger schafft. Wir sind stolz darauf, dass die Fischerei bereits über 5,4 Millionen Euro für solche Projekte bereitstellen hat können.

Essen Sie selbst gerne Fisch?

Nachdem ich als Kind sehr viel Fisch, meist Forelle mit Kartoffeln, essen musste, aß ich sehr lange Zeit selbst keinen Fisch, aber dafür meine Frau und Kinder. Erst nachdem meine Frau, eine leidenschaftliche Köchin, experimentierte und exotischere Gerichte präsentierte, wurde ich wieder zum Fischgenießer. Fisch ist auf jeden Fall ein vielseitiges und gesundes Lebensmittel.