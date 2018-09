Wenn die Tage kürzer werden, steigt die Zahl der Dämmerungseinbrüche. Die Täter nutzen die frühe Dunkelheit, um in Häuser oder Wohnungen einzubrechen, wenn die Bewohner noch in der Arbeit oder unterwegs sind. Polizeipräventionsbeamter Ferdinand Lerchbaumer lädt zur Informationsveranstaltung, wie man sich mit einfachen Tipps und Tricks vor Einbrüchen schützen kann. Der Vortrag ist am Mittwoch, 26. September, im Gasthaus zur Post. Beginn ist um 16 Uhr.

Kaffee und Kuchen werden von Bürgermeister Heinz Preus bereitgestellt.