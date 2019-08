Heuer gibt es in den Sommerferien erstmals eine Ferienbetreuung für die Volksschulkinder in der Volksschule. Und sie entpuppt sich als Erfolg: 13 Kinder nahmen im Juli daran teil. Ein weiterer Turnus ist zwischen 12. und 30. August vorgesehen. Die Anmeldung erfolgt über die Gemeinde.

„Die Betreuung läuft über die Volkshilfe in Kooperation mit der Gemeinde“, informiert Vizebürgermeisterin Brigitte Gruber. Mit den Kindern wird gebastelt und es werden Ausflüge unternommen. Jeweils am Vormittag befinden sich die Mädchen und Buben in der Obhut von Romana Hohenwarter. „Ich arbeite sehr gerne mit Kindern“, verrät die 30-jährige, warum sie diese Aufgabe übernommen hat. Hohenwarter hat die Caritasschule besucht und Babysitter-Dienste übernommen. Außerdem ist sie Mutter einer dreijährigen Tochter. „Eine Fortsetzung kommenden Sommer ist nicht ausgeschlossen“, kündigt Gruber an.