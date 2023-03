Knast für ein Kilo Koks

Wegen Suchtgifthandels landeten drei Männer aus St. Pölten und dem Bezirk Lilienfeld nun vor einem Schöffengericht. Der 26-jährige Erstangeklagte aus St. Pölten arbeitet als Koch im Restaurant des 47-jährigen Zweitangeklagten aus Hohenberg. Der dritte Angeklagte ist der Neffe des Restaurantbesitzers.

Im Februar 2022 waren sie mit der damals 19-jährigen Freundin des Neffen nach Belgien gefahren, um von dort ein Kilogramm Kokain zu holen. Arrangiert hatten den Deal der 26- und der 47-Jährige mit einem Albaner über Chat-Nachrichten und dann bei einem Treffen im eigenen Restaurant.

Bei der Rückfahrt wurde eines der beiden Autos des Quartetts jedoch von der deutschen Autobahnpolizei angehalten. Der St. Pöltner ergriff die Flucht, die 19-Jährige wurde festgenommen. Das bestätigt der Erstangeklagte auch und zeigt sich zu den Geschehnissen geständig. „Mastermind“ sei jedoch der 47-jährige Hohenberger gewesen.

Er sei bereits lange Zeit kokainabhängig, habe Schulden beim Restaurantbesitzer und sei deswegen unter Druck gestanden, erklärte der 26-jährige Koch.

Koch und sein Chef beschuldigten einander

Dem widerspricht der Anwalt des bisher unbescholtenen 47-Jährigen, der sich allerdings teilschuldig bekennt. Laut Zweitangeklagtem habe der St. Pöltner den Deal durchgeführt. Obwohl das Kokain in seinem Mantel gefunden wurde, will es der 47-Jährige nie in Händen gehalten haben. Der Erstangeklagte sagt aus, dass das Geld für den Drogenkauf vom 47-Jährigen stammt. Durch den Verkauf des Kokains hätte er seine Schulden abarbeiten können, sagt der Koch.

Seine Schulden seien zustande gekommen, weil er bereits vor der Fahrt nach Belgien immer wieder Kokain bekommen habe, das er nicht immer bezahlen konnte.

Die Ex-Frau des 47-Jährigen sagt zudem aus, er habe ihr zwölf Gramm Kokain geschenkt und 100 Gramm Kokain an einen Wiener Geschäftsmann verkauft. Zudem soll er sie gestoßen und dabei verletzt haben.

Gar nichts gewusst haben will der dritte Angeklagte. Sein Verteidiger beteuert, sein Mandant sei nur mitgefahren, um einen Ausflug zu machen. Das Ziel sei ihm nicht bekannt gewesen. Kurz vor der Abfahrt hatte er jedoch einen Screenshot mit einer belgischen Adresse an seine 19-jährige Begleiterin geschickt. Richter und Schöffen werteten das als Beweis, dass er sehr wohl wusste, wohin es geht.

Schlussendlich werden alle drei Angeklagten schuldig gesprochen. Der einschlägig vorbestrafte 26-jährige Koch fasst viereinhalb Jahre Haft aus. Mildernd war nur, dass er sich von Anfang geständig gezeigt hatte. Der bisher unbescholtene Restaurantbesitzer muss 21 Monate ins Gefängnis. Der Dritte im Bunde wird zu zehn Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Alle drei Urteile sind rechtskräftig.

