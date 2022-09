Statt Bio-Laden zünftige Jause im „Gurmanns“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Aus dem ehemaligen Bio-Laden in der Gemeinde Hohenberg hat Bernhard Gurmann etwas ganz Besonderes gemacht: das „Gurmanns“. Was sich dahinter versteckt, erzählte der Inhaber, Bernhard Gurmann, der NÖN.

Gelernt hat der Gastronomie-Neuling etwas ganz anderes, nämlich das Handwerk des Werkzeugmachers und Drehers. Vor Kurzem hat Bernhard Gurmann aber die Ausbildung zum Koch abgeschlossen und startete nun in Hohenberg als Gastronom durch.

„Mir ist es wichtig, Hohenberg wieder mehr zu beleben.“ bernhard gUrmann Gastronom, Hohenberg

„Bei mir bekommt man eine regionale Jause, vom Speck bis hin zum Bier“, erzählt der Neo-Gastronom. Großen Wert wird im „Gurmanns“ auf regionale Produkte und Tradition gelegt. Bernhard Gurmann erinnert sich an Georg Danzer, der damals schon sang: „Sog host scho vergessen wie a Leberkas schmeckt auss’n Zeitungspapier“. Diese Textpassage nimmt sich der Junggastronom als Stichwort für seinen Regionalladen.

Bernhard Gurmann erwähnt im Gespräch mit der NÖN einige Highlights aus seiner Produktvielfalt. Dazu zählen unter anderem ein „Spitzenbier aus dem Raum St. Pölten und der köstliche Speck von einem der letzten Fleischhacker aus der Region“, wie er betont. „In den letzten Jahren haben immer mehr Fleischhauer in der Region ihr Geschäft geschlossen. Zwischen Hohenberg und St. Pölten gibt es nur noch in St. Georgen einen und von diesem beziehe ich unter anderem meine Produkte“, verrät Bernhard Gurmann.

Neben erstklassigem Bier und Speck bietet das „Gurmanns“ aber auch noch Säfte, Weine, Kaffee und köstliche Mehlspeisen an. Das Besondere an diesem Geschäftslokal ist, dass man entweder vor Ort eine regionale Jause genießen kann oder sich Speck, Brot und viele weitere Lebensmittel und Getränke nach Hause mitnehmen kann. „Mir ist es wichtig, Hohenberg wieder mehr zu beleben und den Kunden regionale Köstlichkeiten anbieten zu können“, erwähnt Gurmann.

Da das „Gurmanns“ noch nicht lange geöffnet hat, gab es auch noch keine offizielle Eröffnungsfeier. Diese wird aber bald stattfinden, kündigt Bernhard Gurmann an. „Vor Kurzem hatte das ‚Gurmanns‘ eine Weile geschlossen, da ich frisch gebackener Papa bin“, erzählt der Inhaber voller Freude.

Nun will der Gastronomie-Neuling aber so richtig durchstarten und seine Kunden mit regionalen und außergewöhnlichen Lebensmitteln und Getränken verwöhnen. Er hofft, mit seinem Geschäftslokal, die Hohenberger und alle anderen Gäste, die das „Gurmanns“ besuchen, von seiner Idee überzeugen zu können. Außerdem will er die Leute wieder mehr zum Fortgehen animieren.

