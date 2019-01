Das erhoffte Wetterfenster sei eingetreten: "Zur Zeit herrschen seit gute Witterungs- und Sichtverhältnisse, die einen Hubschrauber-Einsatz zulassen", berichtete Michael Hochgerner von der Alpinpolizei auf Anfrage.

Sobald der Helikopter "Libelle Linz" nach Einsätzen in Oberösterreich verfügbar sei, werde er in Hohenberg erwartet. Ziel war es laut Hochgerner, weitere Erkenntnisse zu erlangen bzw. die Wintersportler mithilfe des sogenannten Recco-Systems zu orten. Die Männer im Alter von 54 und 58 Jahren hatten einen entsprechenden Reflektor auf die Tour mitgenommen. Weiters wurde am Freitag erneut ein Erkundungstrupp, bestehend aus Mitgliedern von Bergrettung, Alpinpolizei und Bundesheer, in Richtung Hohenberger Gschwendt entsandt.

zVg

Matthias Cernuska, Landesleiter der Bergrettung Wien/NÖ: „Heute ist ein Sonnenfenster, wo wieder verstärkt nach den Vermissten gesucht wird. Derzeit sind rund 60 Bergretter in Hohenberg und auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Es wird aktuell massiv versucht, die Männer zu finden, denn das Wetter soll sich wieder verschlechtern.“ Generell sehen die Bergretter Sonnentage wie diesen Freitag auch mit etwas Sorge, „weil da am meisten passiert.“