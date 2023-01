Verkehrsunfall: Durch Weidezaun gekracht

Die schneebedeckte Fahrbahn wurde einer Lenkerin in Hohenberg zum Verhängnis. Die Frau aus dem Bezirk Neunkirchen war am Samstag auf der Ochsattelstraße unterwegs. Auf Höhe des Wasserfalls kam sie von der glatten Fahrbahn ab. Ihr Wagen durchbrach einen Holzweidezaun und schlitterte in den Straßengraben.

Die Frau und zwei weitere Pkw-Insassen hatten Glück. Sie alle blieben unversehrt. Die Feuerwehr Hohenberg barg den Wagen.

