„Ich habe von einem Kaufanbot abgesehen. Ich habe mehrere Nutzungsmöglichkeiten durchrechnen lassen, welche alle zu keinem profitablen Ergebnis geführt haben“, verkündet Ex-Wirt Maximilian Schwager.

Hohenberg Max Schwager will „Zwei Linden“ retour

NÖN-Leser sind im Bilde: Der ehemalige Betreiber des Kulturgasthofs „Zwei Linden“, Maximilian Schwager, hat in Erwägung gezogen, seinen einstigen Gasthof vom derzeitigen Besitzer, Herbert Eder, zurückzukaufen. Dabei hat er in Erwägung gezogen, das untere Stockwerk samt Festsaal und Gastrobereich der Marktgemeinde Hohenberg zu vermieten. Die Gemeinde zeigte Interesse und hat bei der letzten Gemeinderatssitzung sogar einen Grundsatzbeschluss gefasst. Einen Konsens fand man jedoch nicht. „Ich wollte einen unkündbaren Pachtvertrag für das gesamte Erdgeschoß auf eine Dauer von 20 bis 25 Jahren mit einem Verhandlungspreis von 2.000 Euro netto, minimum. 1.500 Euro, exklusive Mehrwertsteuer, Heizung, Strom sowie Betriebskosten“, sagt Schwager. Die Gemeinde hätte aber nur maximal 1.000 Euro netto und das nur für einen Teil des Erdgeschoßes bezahlt. Bürgermeister Heinz Preus bestätigt, „dass die Gemeinde nur Interesse am Saal und Stüberl hat“. Dieses sei weiterhin ungebrochen.

Eder würde Gasthof auch verpachten

„Wir sind jetzt in Warteposition, wer den Zuschlag zum Kauf bekommt. Je nachdem, was der künftige Besitzer oder Pächter plant, werden wir weiter entscheiden“, sagt der Ortschef. Die Gemeinde sei bereit, diesen Bereich zu mieten oder die bisherige Förderschiene der Gemeinde für den neuen Betreiber wieder in Kraft treten zu lassen, bei der dieser Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen erhält.

Unternehmer Herbert Eder bestätigt indes, dass Schwager definitiv nicht erneut Besitzer wird und meint, dass dessen Angebot für die Gemeinde nicht rentabel gewesen sei. „Da hätten sie gleich selbst den Gasthof kaufen können“, meint er sarkastisch.

Er wolle auf jeden Fall rund 400.000 Euro für das Objekt. Derzeit gäbe es zwei konkrete Interessenten, wo aber die genaue Nutzung noch nicht definiert sei. „Mir ist es ein Anliegen, dass es ein Gastronomiebetrieb bleibt. Zimmer- und Saalvermietung ist auch ok“, sagt Eder. Sollte es zu keinem Kauf kommen, kann er sich auch eine längerfristige Verpachtung des Gasthofs vorstellen.