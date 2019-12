Hohenberger Adventmarkt.

Kunsthandwerk, regionale Schmankerl und vieles mehr gab es am Wochenende beim Adventmarkt zu erstehen. Am Samstag herrschte am Abend höllische Stimmung, denn da waren im Bereich des Marktplatzes die Perchten los. Auch der Nikolo kam zu Besuch. Es gab überdies musikalische Darbietungen.