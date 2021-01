„Uns taugt des, des is so modern“, freuen sich Georg und Leopold Götz, zwölf und zehn Jahre alt, über den (Corona-bedingten) Musikunterricht per Computer. „Wir sind daheim in unserem Zimmer. Und wenn wir den Bildschirm einschalten, sehen wir alle anderen Kinder und unsere Lehrerin. Einer von uns ist der Chef und sagt, was wir spielen. Dann spielt er vor, wir hören zu und steigen ein. Ich mit dem Flügelhorn oder auf dem Schlagwerk, Leopold auf der Trompete“, beschreibt Georg Götz eine Online-Musikprobe des Ramsauer Jugendorchesters.

Kapellmeisterin Aloisia Grandl (oben, links) unterrichtet ihre Schüler aktuell via Internet. Wolfschwenger

Wie Georg und Bruder Leopold freuen sich weitere 13 Kinder auf die Probe. „Ja, fast alle Ramsauer Jungmusiker sind mit dabei, Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren“ bestätigt stolz Aloisia Grandl, Musikschullehrerin im Gemeindeverband der Musikschule Hainfeld, Kapellmeisterin der Trachtenkapelle Ramsau und deren Jugendorchester, das sich „Die lustigen Ramsauer“ nennt.

Aloisia Grandl erklärt: „Ich musste mir die Technik für die Gruppenarbeit am Computer auch erst erarbeiten, das hat einige Zeit in Anspruch genommen. Wir proben erst seit dem heurigen Jahr in der Gruppe, vorher hatte ich im Lockdown nur den Unterricht einzelner Schüler über den Computer. Den Gruppenunterricht mache ich freiwillig, damit der musikalische Faden nicht abreißt“. Regelmäßiges Üben ist unerlässlich. Schließlich haben alle ein großes Ziel — in die Trachtenkapelle Ramsau aufgenommen zu werden. Der Aufwand im Distanzunterricht sei im Vergleich zum Direktunterricht nicht größer, weiß Ausbildnerin Aloisia Grandl: „Was ich zu normalen Zeiten an Fahrzeit zwischen den einzelnen Standorten brauche, geht jetzt in die Online-Organisation. Wenn das System, wie hier Teams/Whatsapp, läuft, ist auch gut damit zu arbeiten“.

Trotzdem freuen sich schon alle auf das Ende des Lockdowns. Denn: „Dann können wir nach der Probe wieder mit unseren Spezln tratschen und es gibt a Jausn“, bringt es Georg Götz auf den Punkt. Die Hetz miteinander ist wichtig, sie sind ja schließlich „Die lustigen Ramsauer“.