Eine 58-Jährige ist am Donnerstagnachmittag nach einem Motorradsturz in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) im Halbach, einem Nebenfluss der Gölsen, gelandet. Die Wienerin war nach Polizeiangaben zuvor mit ihrem Bike in einer Linkskurve von der L133 abgekommen. Die Verletzte wurde durch den Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.