Hainfeld: Mann stürzte und erlitt Kopfverletzungen

Der „gelbe Engel“ musste am Dienstag beim Hainfelder Sozialzentrum landen. Der Anlass: Ein Mann war in der Schulgasse gestützt. Zuerst kümmerte sich die Mannschaft des Roten Kreuzes Hainfeld um ihn. Nachdem der 69-Jährige jedoch Kopfverletzungen erlitten hatte, wurde der Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ aus Wiener Neustadt nachalarmiert. Gemeinsam mit Arzt Helmut Dultinger, der sich zufällig in unmittelbarer Nähe befand, stabilisierten die Rettungsmitglieder den Patienten bis zum Eintreffen des Hubschraubers. Die Polizei St. Veit geleitete die Helikopter-Besatzung zum Verletzten. Nachdem der Mann stabilisiert war, flog ihn der „gelbe Engel“ ins Universitätsklinikum St. Pölten.

