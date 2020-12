Mittwochnachmittag. Ein Anruf geht bei der Polizei ein. Zwei Hunde sind im Bereich Hinterbergtal-Buchberg entlaufen. Die Hohenberger Bergrettung wird alarmiert und startet eine tierische Suchaktion.

Der Hohenberger Gerd Naumann hatte mit seinen Chow-Chow-Hunden "Bonny" und "Charly" gegen 7 Uhr morgens eine Wanderung unternommen. "Plötzlich zogen beide stark an der Leine. Dabei rutschte ich am rutschigen Untergrund aus", erzählt er. Die Hunde liefen davon. Naumann war verletzt, suchte aber nach den Tieren. Erfolglos. Naumann: "Hin und wieder hörte ich sie bellen." Auf Anraten seiner Lebensgefährten Helga Burischek verständigte das Paar die Polizei. Naumann gelangte trotz Verletzungen ins Tal. "Ich hatte eine Rippenprellung und Schürfwunden. Ich musste am Kopf genäht werden", schildert er.

Bergrettung Hohenberg

Zweieinhalb Stunden suchten die Bergretter nach den Vierbeinern. „Wir konnten diese dann durch ihre GPS-Trecking-Halsbänder lokalisieren“, sagt Robert Salzer von der Bergrettung Hohenberg. Gegen 15.30 Uhr hieß es aufatmen: In einem Steilhang entdeckte die vierköpfige Suchmannschaft den ersten Hund. „Er bellte kurz“, erinnert sich Salzer. Der Vierbeiner hatte sich im dichten Gestrüpp mit der Laufleine verhängt. Nur zehn Minuten später war auch das zweite Tier gefunden. Auch dieser Hund hing im Gestrüpp fest. „Die Hunde waren ganz friedlich und sichtlich erleichtert, als wir sie gefunden haben“, schildert er. Die Bergretter überbrachten die Tiere - beide waren unversehrt - ihren überglücklichen Besitzern. Hundebesitzer Naumann: "Wir danken der Bergrettung sehr für ihren ambitionierten Einsatz."