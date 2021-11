Radnetz-Ausbau im Traisental: Ideen in Workshop gesammelt

Ziel ist es, das Radnetz in Niederösterreich kräftig auszubauen. Dafür trafen sich Vertreter der Gemeinden Lilienfeld, St. Veit an der Gölsen, Traisen, Eschenau und Wilhelmsburg. Gemeinsam mit dem Planungsbüro Schimetta SCZ und Vertretern der zuständigen Landesabteilungen startete der Planungsprozess in Lilienfeld. Im Traisental ist ein Radbasisnetz sowie eine Radschnellverbindung geplant.

„Um den Anteil der Alltagsfahrten, die mit dem Rad zurückgelegt werden, in den nächsten Jahren bedeutend steigern zu können, braucht es gute und sichere Wegverbindungen im Traisental, innerhalb der Gemeindegebiete als auch zwischen den Gemeinden. Durch ein Radbasisnetz sollen besonders kurze Alltagswege, wie etwa Einkaufswege, Schulwege, Wege zur Arbeit oder zu Bahnhöfen, verstärkt auf das Rad verlegt werden“, führt dazu Lilienfelds Vizebürgermeister Manuel Aichberger aus.

Gemeinden werden eingebunden

Richard Pouzar (Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten) und Anna Fink (Abteilung für Landesstraßenplanung Fachbereich Radwege) stellten das Konzept der Radbasisnetze, Radschnellwege und Radwege im ländlichen Raum vor. Roman Wallner vom Zivilingenieurbüro Schimetta erläuterte den Planungsablauf. In den nächsten Monaten werden Einzelgespräche mit den Gemeinden geführt und Befahrungen vorgenommen.

„Das Ziel sind unter den benachbarten Gemeinden abgestimmte Radwegprojekte“, erklärt Aichberger.

Im Workshop rund um das Thema wurden bereits viele geplante Radwegeprojekte erhoben und mögliche Radwegeverbindungen diskutiert. Bedeutende Quell- und Zielorte wurden erfasst, sodass die Planer die wichtigsten Planungsinformationen bereits mitnehmen konnten. Die Motivation, den Radverkehr im gesamten Traisental zu fördern, sei laut Aichberger „von allen Seiten spürbar gewesen.“