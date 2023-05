Bahnhof für die St. Veiter Polizei

Ein zeitgemäßes, neues Gebäude, das den heutigen Anforderungen einer modernen Polizeidienststelle entspricht: Das möchte die Gemeinde für den örtlichen Polizeiposten umsetzen.

Derzeit laufen dafür schon erste Gespräche mit der Landespolizeidirektion, wie Bürgermeister Christian Fischer (SPÖ) berichtet. Das neue Quartier soll, wenn alle Genehmigungen der zuständigen Stellen in der Landespolizeidirektion bzw. im Innenministerium (BMI) vorliegen, in das ehemalige St. Veiter Bahnhofsgebäude kommen. Den Grundsatzbeschluss dazu hat der St. Veiter Gemeinderat in seiner letzten Sitzung dazu einhellig gefasst. „Uns ist einfach eine Standortgarantie einer Polizeidienststelle als einwohnerstärkste Gemeinde des Bezirks wichtig. Mit diesem Gebäude legen wir hierfür die besten Voraussetzungen“, ist Ortschef Fischer überzeugt. Denn das aktuelle Gebäude beim Kindergarten sei, meint das Gemeindeoberhaupt, eben nicht mehr zeitgemäß, außerdem nicht barrierefrei, auch der Gemeinschaftsraum sei eher klein.

Zur Erinnerung: Die Gemeinde St. Veit hat im Vorjahr das Bahnhofsgebäude von den ÖBB um 125.000 Euro ersteigert. Seither steht es leer. Jetzt möchte es die Gemeinde dem BMI vermieten. Bei der Landespolizeidirektion bestätigt Sprecher Raimund Schwaigerlehner die Idee zur Dienststellenverlegung. „Genaueres könne man aber derzeit noch nicht sagen“, sagt Schwaigerlehner.

