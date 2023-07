Im Bereich Ochsattel Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Hohenberg

Foto: Dominik Meierhofer, Dominik Meierhofer

E in Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall auf der LB21 in Hohenberg im Bezirk Lilienfeld tödlich verunglückt.

Der Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag im Bereich Ochsattel in Fahrtrichtung Kalte Kuchl, wie die Polizei mitteilte. Der 62-Jährige kam laut ersten Ermittlungen offensichtlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit oder Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und prallte daraufhin gegen einen Baumstamm. Der Mann wurde nach dem Aufprall etwa 20 Meter über eine steil abfallende Böschung geschleudert und blieb dort liegen. Ein nachkommender Motorradfahrer bemerkte die am Waldrand liegende Maschine des Verunglückten und hielt Nachschau. Er fand den 62-Jährigen regungslos im Wald liegen. Einsatzkräfte konnten trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nur noch den Tod des Mannes feststellen.