30 Jahre KunstPRISMALilienfeld: Ausstellung zum Jubiläum

So schnell vergeht die Zeit und so viel ist passiert: Der Verein „KunstPRISMA“ Lilienfeld feiert heuer sein 30-jähriges Bestandsjubiläum. Zu diesem Anlass wurde am Donnerstag im Lilienfelder Gemeindeamt die Ausstellung „VON BIS“ eröffnet. Diese ist eine Hommage an die 30 Jahre des Vereins und seine Bemühungen, Kunst und Kultur in der Region zu fördern. Dabei sollen die kreativen Leistungen der Künstlerinnen und Künstler gewürdigt werden und ihre Werke noch mehr ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Bis zum Herbst können Kunstfreunde die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Gemeindeamtes kostenlos besichtigen. Die Schau bietet eine breite Palette an Stilrichtungen und Techniken, beginnend bei der Aquarellmalerei bis hin zur Fotografie – „VON BIS“ eben. Mehr zur Geschichte des Vereins und zur Ausstellung lest ihr in der kommenden Ausgabe der NÖN.

